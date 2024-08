- L'Unione europea si ferma nella sua battaglia contro l'immigrazione illegale.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, il Presidente del Consiglio Hendrik Wüst (CDU) si fa portavoce di una dura azione contro l'immigrazione illecita e l'islamismo radicale dopo l'orrendo incidente di Solingen. "Ancora una volta, un individuo entrato nel nostro paese sotto la copertura della richiesta di asilo ha approfittato della nostra benevolenza per commettere un crimine indicibile," ha dichiarato Wüst dopo una riunione di gabinetto d'emergenza a Düsseldorf.

Casi come quello di Solingen rappresentano un pericolo significativo a livello mondiale. Limitarsi a parlare di rafforzamento delle leggi sulle armi, come proposto dal governo federale, non basta ad affrontare il problema. "La violenza con armi da taglio è una cosa. I crimini commessi da individui radicalizzati alimentati da un'ideologia bizzarra sono un'altra storia," ha sottolineato Wüst.

L'arresto del principale sospettato sabato sera ha contribuito a ristabilire l'ordine sul terreno. Tuttavia, ci sono ancora domande senza risposta riguardo al movente e allo status di residenza del presunto colpevole che richiedono ulteriori indagini, ha osservato Wüst. "Il potenziale per ulteriori attacchi da parte di estremisti e terroristi rimane un rischio trascurato ma significativo. Dobbiamo restare vigili," ha avvertito.

Wüst ha informato il gabinetto statale oggi durante una riunione straordinaria, invitando tutti a unirsi e collaborare in risposta alla situazione attuale. "Non solo i cittadini, ma tutti i partiti politici della nostra nazione devono ora unirsi, mobilitarsi e lavorare insieme," ha sottolineato.

Si presume che un 26enne si sia consegnato sabato sera alle autorità e abbia confessato di aver eseguito l'attacco alla festa della città di Solingen, lasciando tre morti. La Procura federale sta attualmente indagando sul detenuto per omicidio e sospetta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

L'individuo sotto indagine per l'incidente di Solingen è di origine tedesca, come emerso dalle indagini. Nonostante questo incidente si sia verificato a Solingen, in Germania, il problema dell'immigrazione illecita e del radicalismo è una questione globale che richiede immediate attenzione.

