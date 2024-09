L'Unione europea promette di fornire 10 miliardi di dollari di aiuto finanziario alle nazioni colpite dalle catastrofi delle inondazioni

A seguito delle alluvioni, l'entità dei danni in diverse parti d'Europa non è ancora stata completamente compresa. Un fatto che non si può negare, però, è che ci sarà un costo elevato. L'UE ha promesso diversi miliardi di euro in aiuti.

La Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha dichiarato un aiuto finanziario di dieci miliardi di euro per i paesi dell'Europa orientale e centrale colpiti dalle alluvioni. Durante una visita a Wrocław, in Polonia, ha dichiarato: "Inizialmente, si possono mobilitare dieci miliardi di euro dal Fondo di Coesione per i paesi colpiti. Si tratta di una risposta d'emergenza".

Von der Leyen è stata invitata a Wrocław dal Primo Ministro polacco Donald Tusk e si è unita al Cancelliere austriaco Karl Nehammer, nonché ai capi di governo della Slovacchia e della Repubblica Ceca, Robert Fico e Petr Fiala, per discutere la risposta alle alluvioni.

Tusk ha dichiarato che la Polonia otterrà la metà dei fondi dal Fondo di Coesione. Fiala ha menzionato che la Repubblica Ceca riceverà due miliardi di euro. Nel servizio online X del Regno Unito, il Primo Ministro ceco ha scritto: "Buone notizie. Dopo le devastanti alluvioni, dobbiamo riparare ponti, strade, scuole o stazioni ferroviarie". Nehammer ha rivelato che l'Austria può attingere a 500 milioni di euro da questo fondo, senza cofinanziamento, come riportato dall'agenzia di stampa austriaca APA. Fico non ha commentato la quota della Slovacchia e rimane ignoto quanto l'UE darà in aiuto alla Romania.

"È un peccato"

In genere, i paesi membri contribuiscono con la loro quota per ricevere fondi dal Fondo di Coesione. Von der Leyen ha spiegato che i dieci miliardi di euro sarebbero stati "100 percento" coperti dall'UE, con il cofinanziamento esentato a causa dei danni delle alluvioni. "Sono tempi straordinari e in tempi straordinari sono necessarie misure straordinarie", ha detto la Presidente della Commissione. Ha descritto la "devastazione e la distruzione" come "un peccato" e ha sottolineato la "enorme solidarietà" tra i popoli dei paesi colpiti come " confortante".

La tempesta "Anett", nota a livello internazionale come "Boris", ha causato alluvioni con piogge torrenziali dal venerdì, colpendo Polonia, Austria, Repubblica Ceca e altri paesi dell'Europa centrale e orientale. Almeno 24 persone hanno perso la vita nelle aree alluvionate.

