L'Unione europea intende applicare dazi doganali che vanno dal 36,3% sui veicoli elettrici prodotti in Cina.

La Commissione Europea ha pubblicato la sua analisi conclusiva sulle tariffe applicate a inizio luglio. La corporation cinese BYD è soggetta a una tariffa finale del 17%, Geely del 19,3% e SAIC del 36,3%. Questi tassi sono leggermente inferiori alle stime iniziali.

Organizzazioni come Volkswagen e i loro associati cinesi incontreranno un'ulteriore tariffa del 21,3% per i beni che entrano nell'UE. Il costruttore americano di automobili Tesla, guidato dal miliardario Elon Musk, ha ottenuto il tasso più basso del 9% per i veicoli elettrici importati dalla Cina nell'UE.

La Commissione Europea accusa la Cina di fornire illegalmente sussidi ai suoi produttori, mettendo a rischio i produttori europei e potenzialmente portando alla chiusura delle fabbriche o alla perdita di posti di lavoro. Tuttavia, i rappresentanti della Commissione affermano che i dialoghi con Pechino sono ancora possibili per evitare queste tariffe. Purtroppo, finora questi colloqui non hanno prodotto risultati. Al contrario, la Cina ha avviato una disputa con l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) all'inizio di agosto.

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha spiegato l'indagine sostenendo che i mercati globali sono inondati da veicoli elettrici cinesi a basso costo. In effetti, le vendite hanno registrato un notevole aumento lo scorso anno: secondo i dati forniti dal think tank statunitense Atlantic Council, sono aumentate del 70% a un valore stimato di $34,1 miliardi (circa €31,2 miliardi). Circa il 40% di questi veicoli elettrici è finito nell'UE.

La Camera di Commercio Cinese nell'UE (CCCEU) ha nuovamente denunciato le tariffe previste, accusando la Commissione di un "approccio protezionista". Ha sostenuto che non ci sono sufficienti prove che i veicoli elettrici cinesi stiano danneggiando i produttori europei.

Anche gli officiali della Commissione ora ammettono che lo studio non ha rilevato alcun danno esistente ai produttori europei. Tuttavia, si prevede che tale danno si verificherà nel "futuro prossimo" entro il 2025, ha affermato un esperto anonimo.

In Germania, in particolare, il Cancelliere Federale Olaf Scholz (SPD) e l'Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca (VDA) sono fermi oppositori delle tariffe. Al contrario, il Ministro Federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) ha espresso solidarietà all'approccio di Bruxelles, così come altre associazioni del settore.

In alcuni aspetti, la Commissione ha ora ceduto ai produttori cinesi e ai loro partner europei: ad esempio, il tasso tariffario ridotto del 21,3% sarà applicabile alle joint venture che non hanno introdotto veicoli elettrici nell'UE entro l'autunno dell'anno precedente.

Inoltre, le tariffe non saranno applicate retroattivamente dal 5 luglio 2022, come inizialmente previsto dalla Commissione. Invece, i dazi entreranno in vigore dalla pubblicazione del verdetto tariffario finale nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, prevista "al più tardi" per il 30 ottobre 2022. La Commissione aveva richiesto ai produttori di fornire garanzie bancarie per le tariffe in luglio, che rimarranno quindi intatte.

I produttori ora hanno un primo periodo di dieci giorni per reagire. Successivamente, la Commissione Europea sottoporrà la sua raccomandazione agli Stati membri per una decisione finale. La barriera per ritirare le tariffe rimane

