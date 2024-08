- L'Unione europea ha un ruolo speciale da svolgere nella lotta al terrorismo.

Coloro che hanno guardato il cielo notturno martedì sera sono stati fortunati abbastanza da scorgere numerosi meteoriti. I più fortunati tra loro potrebbero aver intravisto anche l'Aurora Boreale, come ha riferito un portavoce dell'Osservatorio di Amburgo all'agenzia di stampa tedesca. Il personale dell'università o dell'osservatorio aveva scattato foto del cielo stellato color lavanda poco prima di mezzanotte.

Le Perseidi, una delle meteore più note, hanno raggiunto il picco lunedì notte. Si verificano quando la Terra attraversa l'orbita della cometa 109P/Swift-Tuttle e incontra i detriti che ha lasciato dietro di sé, che poi bruciano come stelle cadenti luminose quando entrano nell'atmosfera terrestre.

Le stelle cadenti continuano

Coloro che non ne hanno ancora viste possono ancora sperare per le prossime notti: "Il picco è passato, ma ci saranno ancora molte stelle cadenti stanotte. È ancora abbastanza buono", ha detto il direttore Björn Voss del Planetario di Amburgo alla dpa.

Per la notte di mercoledì, l'astrofisico e astronomo ha consigliato la seconda metà della notte per osservare il cielo notturno. "La luna tramonta intorno alle 0.30". In quel momento, potrebbero esserci stelle cadenti ogni minuto.

Ci sarà ancora la possibilità di osservare le stelle cadenti nei prossimi giorni fino alla fine della settimana, anche se diventeranno sempre meno frequenti ogni notte. "Devi solo rimanere sveglio più a lungo per rendere l'esperienza degna", ha detto Voss. Il motivo è che la luna tramonta sempre più tardi ogni notte.

La Via Lattea è ben visibile

Ma c'è altro da vedere nel cielo notturno oltre alle stelle cadenti, ha detto l'astronomo Voss. "Fino alla fine del mese, la luna sarà scomparsa, e poi la Via Lattea sarà ben visibile nei luoghi bui. All'alba, puoi anche vedere una bellissima costellazione - Giove e Marte sono molto vicini tra loro".

L'Aurora Boreale potrebbe essere possibile nelle prossime settimane, anche se Voss non poteva dirlo con certezza. Non sono prevedibili con la stessa precisione, ad esempio, delle costellazioni planetarie. Tuttavia, per stanotte, è chiaro: "Purtroppo, non ci sono ancora segni di Aurora Boreale".

Intorno all'Osservatorio di Amburgo nel distretto di Bergedorf e intorno al Planetario nel Stadtpark, ci sono numerosi posti abbastanza bui per osservare il cielo notturno.

