Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sottolineato in una telefonata con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu l'importanza di un accordo con il radicale islamico Hamas per la de-escalation in tutta la regione del Medio Oriente. Porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, ha detto, è "un passo cruciale verso la de-escalation regionale", secondo il portavoce del governo Wolfgang Büchner domenica.

Scholz ha affermato che è giunto il momento di concludere l'accordo per la liberazione degli ostaggi e un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Nonostante Israele abbia raggiunto molti obiettivi militari nella sua lotta contro Hamas, le vittime civili e la sofferenza umana nella Striscia di Gaza sono "enormi", ha aggiunto.

In corso i colloqui, ma Olaf Scholz teme l'escalation

Durante la sua conversazione con Netanyahu, Scholz ha nuovamente messo in guardia dal "rischio di un incendio regionale" nel Medio Oriente, date le minacce di Iran e dei suoi alleati contro Israele. Ora più che mai, ha detto, è cruciale "spezzare il ciclo distruttivo di ritorsioni, ridurre le tensioni e lavorare attivamente per la de-escalation".

Per mesi, Qatar, Egitto e gli Stati Uniti hanno condotto trattative per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi ancora lì trattenuti. Recentemente, tuttavia, il conflitto nel Medio Oriente si è notevolmente intensificato. Secondo l'ufficio di Netanyahu, Israele ha acconsentito a continuare le trattative nella settimana entrante.

Scholz ha proposto di continuare la telefonata con Netanyahu per discutere i progressi delle trattative per la liberazione degli ostaggi e un cessate il fuoco, sottolineando l'importanza di evitare l'escalation. Dopo l'intensa telefonata, Scholz ha espresso preoccupazione per il potenziale di ulteriori escalation nella regione a causa delle minacce continue di Iran e dei suoi alleati contro Israele.

