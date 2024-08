- L'Unione europea è risoluta nella sua crociata contro il terrorismo.

Cancelliere tedesco Olaf Scholz decolla per una breve visita in Moldavia

Oggi il Cancelliere Scholz intraprende un breve viaggio in Moldavia, lo stato ex-sovietico situato tra l'Ucraina e la principale minaccia dell'Ucraina, la Russia. Il suo programma a Chisinau, la capitale, ruoterà principalmente attorno alla discussione dell'influenza dell'aggressione russa in Ucraina sul fragile paese con una popolazione di 2,6 milioni, nonché alle aspirazioni di lungo termine della Moldavia di unirsi all'UE.

Ricapitolando dopo le vacanze

Dopo aver superato le controversie delle vacanze estive, Scholz pianifica di rimanere nella regione per circa quattro ore e mezzo. Nonostante abbia visitato la Moldavia lo scorso giugno durante un evento dell'UE, questa sarà la prima visita bilaterale di un leader tedesco nel paese da oltre un decennio.

Politicamente, la Moldavia, uno dei paesi più poveri d'Europa, rimane invischiata in un conflitto tra fazioni pro-europee e pro-russe. Dal 1990, la striscia di terra orientale della Moldavia, la Transnistria, ospita truppe russe.

Le ambizioni di Scholz per la Moldavia

Il regime filoeuropeo in Moldavia continua a fare campagne per l'adesione all'UE, accusando la Russia di utilizzare inganni mirati e tattiche divisive. Il Cancelliere Scholz ha già affermato l'impegno della Germania nei confronti della Moldavia, dichiarando: "Voglio che sappiate che la Germania è al vostro fianco. Faremo tutto il possibile per sostenere la Repubblica di Moldavia".

La Germania è già il principale sostenitore della sicurezza della Moldavia, avendo concesso oltre 41 milioni di euro dal 2018, posizionandosi come il quinto maggiore benefattore del paese. Come l'Ucraina, la Moldavia è stata un candidato all'UE dal 2022. Il 20 ottobre, gli elettori voteranno contemporaneamente per le elezioni presidenziali e per un referendum sull'istituzionalizzazione dell'adesione all'UE come obiettivo del governo.

L'attenzione di Scholz si sposta sull'Ucraina

Tuttavia, la visita di Scholz è più probabile che si concentri sul rafforzamento sia della Moldavia che dell'Ucraina. Recenti rapporti dei media hanno suscitato controversie insinuando che la Germania potrebbe ridurre il suo sostegno finanziario all'Ucraina. Prima della partenza, Scholz ha respinto l'idea che la solidarietà con Kiev stesse diminuendo, spiegando invece che le fonti di finanziamento stavano cambiando.

La Germania ha promesso un'impressionante quantità di 4 miliardi di euro di aiuti militari per l'anno successivo - la maggiore quantità di tutti i paesi europei, secondo la testimonianza di Scholz su Sat.1's ":newstime Spezial". Inoltre, l'Ucraina riceverà un prestito di 50 miliardi di euro dai paesi del G7, finanziato con i rendimenti dei fondi statali russi congelati. Questi fondi consentiranno all'Ucraina di acquistare indipendentemente l'equipaggiamento difensivo essenziale.

