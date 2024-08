Conflitto del Medio Oriente - L'Unione europea è impegnata nell'attuazione dell'accordo di Parigi.

I colloqui sulla cessazione del fuoco nel conflitto di Gaza hanno rivelato le differenze residue tra Israele e il gruppo islamico Hamas, che si prevede saranno risolte nei prossimi giorni. I paesi mediatori Qatar, Egitto e Stati Uniti hanno annunciato questo dopo due giorni di negoziati a Doha. Entrambe le parti sono state presentate una proposta in linea con i principi del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. È prevista un'altra riunione al Cairo prima della fine della settimana per raggiungere un accordo in queste condizioni.

"Finora i colloqui sono stati seri, costruttivi e si sono svolti in un'atmosfera positiva", si legge nella dichiarazione dei tre paesi. "Team tecnici" lavoreranno sui dettagli ancora da definire nei prossimi giorni, compresi i problemi umanitari, la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas e dei prigionieri delle carceri israeliane.

I negoziati sulla cessazione del fuoco sono riusciti a risolvere la maggior parte delle questioni, ma un accordo finale dipende dalla risoluzione di questi dettagli tecnici. Una volta risolti questi problemi, questioni legate alla cessazione del fuoco come l'aiuto umanitario, gli scambi di prigionieri e le liberazioni di ostaggi potranno essere affrontate con successo e si potrà raggiungere un accordo completo.

