L'Unione europea chiede scusa per il crollo del fondo immobiliare

Molti investitori sono rimasti sorpresi dal crollo del fondo ZBI Immo Wohnen. Union Investment garantisce che i perdenti saranno recuperati entro il 2026, sostenendo che "investire nella proprietà residenziale non è un errore".

La continua svalutazione del fondo immobiliare aperto Uni Immo ZBI Wohnen continua a preoccupare il gruppo finanziario cooperativo. Cornelius Riese, CEO della DZ Bank, ha commentato durante la presentazione dei risultati semestrali dell'istituto che "era il fondo giusto al momento sbagliato". La DZ Bank fa da banca centrale per il settore bancario cooperativo e detiene Union Investment attraverso la sua holding.

Union Investment ha ridotto il valore del fondo ZBI Wohnen del 16,7% a giugno, presumibilmente a causa di un prezzo di acquisto troppo elevato per la proprietà residenziale. Il fondo è stato acquisito da Union Investment nel 2017 come parte dell'acquisizione del gruppo ZBI Central Boden di Erlangen. Prima della correzione, il volume del fondo era di circa 5 miliardi di euro. I gestori del fondo hanno investito pesantemente dal 2018 al 2022, quando i prezzi erano già significativamente aumentati. L'aumento imprevisto dei tassi di interesse li ha colti di sorpresa. Inoltre, il tasso di vacanza è elevato al 7%, molte proprietà si trovano in luoghi meno popolari e sono anche vecchie.

"Investire nella proprietà residenziale non è un errore, nemmeno da una prospettiva sociale", ha detto Riese. Tuttavia, ha riconosciuto che il momento era sbagliato. "Questi investimenti sono stati effettuati nel 2017, in un momento 'particolarmente sfavorevole'", ha aggiunto.

Ha invitato il gruppo finanziario cooperativo a "esaminarsi criticamente". Vari problemi, come la precaria situazione finanziaria del trader agricolo quotato Baywa e prestiti problematici dalla VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, tra gli altri ai club calcistici e alla proprietà immobiliare a luci rosse, hanno recentemente fatto notizia.

"Mi dispiace"

Il CEO di Union Investment, Hans Joachim Reinke, ha espresso anche rammarico per la svalutazione del fondo ZBI. "Mi dispiace, in particolare agli investitori privati e alle banche coinvolte", ha detto al "Börsen-Zeitung". Reinke ha spiegato le ragioni del massiccio calo del valore, nonostante "nessun problema operativo". "Siamo riusciti ad aumentare i canoni di locazione e a ridurre i tassi di vacanza", ha spiegato.

Secondo Reinke, i problemi iniziali sono stati l'aumento rapido dei tassi di interesse e l'inflazione più alta dal 1949. "Ciò è stato accompagnato da costi di costruzione in aumento e da un completo blocco delle transazioni immobiliari", ha detto il CEO di Union. In una prima fase, l'aumento rapido dei tassi di interesse, dovuto alla pandemia di corona e alla guerra russa contro l'Ucraina, ha portato a una svalutazione degli immobili nei fondi. Più alto è il tasso di mercato e il cosiddetto interesse immobiliare, più future entrate sono scontate e quindi valgono meno nel presente.

Reinke ha dichiarato che una ondata di cancellazioni del fondo è iniziata a gennaio a causa della insoddisfazione degli investitori e della disponibilità di rendimenti più attraenti altrove. Secondo l'associazione del settore BVI, un totale di 3,1 miliardi di euro netti sono usciti dai fondi immobiliari aperti nei primi undici mesi fino alla fine di giugno, con 2,1 miliardi che sono usciti tra gennaio e giugno.

Gli investitori devono cancellare i fondi immobiliari aperti e ricevere il loro denaro un anno dopo. Durante questo periodo, la società del fondo deve raccogliere liquidità, Either through new investors or the sale of real estate. This regulation aims to prevent the funds from freezing like they did during the global financial crisis and investors from being unable to withdraw their money for years. Before this regulation, the funds were tradable daily.

Union Investment remains a profitable entity

"There was no corresponding new business, and the opportunities for raising external capital were limited. Therefore, Uni Immo Immobilien had to be sold", said Reinke to the "Börsen-Zeitung". Interested buyers offered discounts of 25 to 30% on the property value, which the funds were not allowed to do for regulatory reasons. As a result, according to Reinke, the devaluation of the fund shares occurred. However, the losses can be offset by 2026, with initial sales taking place above market value.

Despite the problems with the ZBI fund, Union Investment continues to be a profitable entity within the DZ Bank group. The fund company is close to reaching the 500 billion euro mark in assets under management and earned 616 million euros before taxes in the first half of the year, a 40% increase compared to the previous year.

The entire holding earned 1.71 billion euros before taxes from January to June, a decrease of 11.4% compared to the previous year. The banking and business alliance (down 45.1%), the R&V insurance company (down 20.8%), and the consumer insurer Teambank (down 66%) earned significantly less.

This text was first published on capital.de

Leggi anche: