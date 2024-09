- L'Unione europea approva un contributo di 200 milioni di euro per il progetto del porto di Cuxhaven.

L'Unione Europea ha dato il via libera alla Germania per destinare 200 milioni di euro al potenziamento del porto di Cuxhaven. Secondo la Commissione UE, questo progetto è stato approvato perché contribuisce a rendere la Germania più ecologica. Il progetto mira a potenziare la gestione del carico pesante, in particolare l'equipaggiamento per parchi eolici. Sono previsti una serie di nuovi moli, che dovrebbero essere operativi entro il 2028.

Per evitare che le imprese locali acquisiscano un vantaggio ingiusto attraverso il sostegno finanziario, l'UE impone stringenti regolamentazioni sui sussidi. La Commissione UE è responsabile dell'applicazione di queste regolamentazioni e consente il rilascio dei fondi solo dopo aver approvato numerosi progetti.

Il costo totale dell'ampliamento del porto è di circa 300 milioni di euro. Inizialmente, sia il governo federale che l'Assia hanno dichiarato che avrebbero contribuito con 100 milioni di euro ciascuno. I restanti 100 milioni di euro sono attesi dal settore privato.

L'ampliamento del porto di Cuxhaven, finanziato in parte dall'Unione Europea, è previsto per attrarre imprese da diversi paesi. despite the EU's strict regulations on subsidies, the approval of 200 million euros for Cuxhaven signifies its importance in promoting Germany's environmental agenda.

