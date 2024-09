L'Unione europea approva l'aiuto finanziario per lo stabilimento di produzione di Intel in Polonia.

In piena discussione da parte di Intel di possibili tagli al budget, i funzionari dell'Unione Europea (UE) hanno dato il via libera all'aiuto finanziario per la struttura pianificata in Polonia. La questione è stata sollevata dal Ministro digitale polacco, Krzysztof Gawkowski.

Questo sostegno finanziario dalla Polonia ammonta a circa 1,7 miliardi di euro. Prima che il contratto con la società americana in difficoltà possa essere ufficialmente siglato, una legge rilevante deve essere approvata e l'UE deve essere formalmente informata. "Ci aspettiamo che questa intera procedura sia conclusa entro la fine dell'anno", ha dichiarato il Vice Ministro digitale Dariusz Standerski.

Nel 2021, Intel ha dichiarato l'intenzione di investire oltre 4,2 miliardi di euro in uno stabilimento polacco situato a Wrocław, il più grande investimento mai fatto in Polonia. Inoltre, Intel ha annunciato piani per costruire un "Megafabbrica" di circa 30 miliardi di euro a Magdeburg, con il governo tedesco che ha promesso un contributo di dieci miliardi di euro. Tuttavia, a causa della diminuzione degli affari, Intel ha subito un calo finanziario. In risposta, il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha presentato un programma di risparmio di un miliardo di dollari che include tagli al personale e riduzioni degli investimenti. I dettagli delle strategie di risparmio non sono ancora chiari.

Quando interrogato sulla possibilità di ritardi nella costruzione dello stabilimento di Wrocław o sulla cancellazione del progetto, il Ministro Gawkowski non ha menzionato alcun segno di ciò al momento. "Fino ad ora, non c'è nulla in vista che possa ostacolare questo investimento". E' ottimista circa l'inizio della costruzione quest'anno. Il governo tedesco, lo stato di Sassonia-Anhalt e la città di Magdeburg continuano a credere che Intel rispetterà i suoi piani per il "Megafabbrica" tedesco. L'approvazione dell'UE per l'aiuto di stato del progetto tedesco è ancora in attesa.

L'approvazione da parte dei funzionari dell'UE dell'aiuto finanziario per la struttura di Intel in Polonia viene vista come un sostegno per la società mentre affronta i tagli al budget. Nonostante le difficoltà finanziarie di Intel, l'UE deve essere formalmente informata prima che il contratto con la Polonia possa essere ufficialmente finalizzato.

Leggi anche: