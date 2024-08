L'Unione europea aiuta il Portogallo nella lotta contro gli incendi boschivi a Madeira

L'Unione Europea sta offrendo il proprio aiuto a Portogallo nella sua lotta contro gli incendi boschivi sull'isola di Madeira. Due aerei antincendio, specificamente del modello Canadair, e le loro squadre sono arrivati a Madeira giovedì, come annunciato dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, sulla piattaforma X. "Questo è un esempio di solidarietà europea in azione", ha dichiarato.

Il Portogallo si è rivolto all'UE per chiedere aiuto martedì a causa degli incendi boschivi che infuriano su Madeira da oltre una settimana. Come parte del processo di protezione civile, il programma di osservazione della Terra Copernicus dell'UE fornisce alle autorità locali immagini satellitari che mostrano l'evoluzione dell'incendio.

L'ultimo rapporto di Copernicus sulla piattaforma X ha rivelato che una foresta di lauri, sito patrimonio dell'UNESCO, era minacciata di essere divorata dalle fiamme. Finora, un'area considerevole, pari a circa 4937 ettari, è stata bruciata in questa regione. Più di 200 abitanti dell'isola hanno dovuto lasciare temporaneamente le loro case, ma fortunatamente non ci sono state vittime umane.

Al momento, l'UE ha a disposizione un totale di 28 aerei antincendio e 4 elicotteri pronti per combattere gli incendi boschivi. Inoltre, più di 560 pompieri provenienti da dodici paesi dell'UE possono essere inviati per supportare le squadre di pompieri nazionali in caso di emergenza.

Il Portogallo ha espresso gratitudine all'UE per l'assistenza fornita, con due aerei Canadair e le loro squadre arrivate dall'UE a Madeira venerdì, come annunciato dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Gli incendi boschivi in corso su Madeira, ora alla loro seconda settimana, rappresentano una minaccia significativa per la Foresta Laurissilva, sito patrimonio dell'UNESCO, con oltre 4937 ettari già bruciati.

Leggi anche: