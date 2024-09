L'Unione esprime riluttanza a lasciarsi ingannare dalla BSW a livello nazionale.

Wagenknecht, Presidente del BSW, Pretende Richieste Politiche come Condizioni per la Coalizione con la CDU in Turingia e Sassonia. Frei e Voigt Mostrano Disponibilità Limitata.

Il capo della frazione dell'Unione, Thorsten Frei, si oppone fermamente all'idea di legare la formazione della coalizione in Turingia e Sassonia a questioni politiche esterne come la politica verso l'Ucraina o il previsto dispiegamento di missili USA nella Germania occidentale, come suggerito da Wagenknecht, Presidente del BSW. All'arrivo per le riunioni del comitato di partito a Berlino, Frei ha dichiarato: "L'Unione non può prendere in considerazione questa idea".

La CDU si basa sul BSW per la formazione del governo in entrambe le regioni senza l'AfD. Wagenknecht ha reso le condizioni politiche esterne un prerequisito per la formazione della coalizione. Frei sostiene ora: "Non possiamo accettarlo se posizioni fondamentali dell'Unione vengono messe in discussione dalle regioni". I leader regionali del BSW si sono concentrati principalmente sulla politica locale invece che su Wagenknecht. Frei ha aggiunto: "Siamo ancora alle prese con l'enigma del BSW. Il tempo dirà".

Frei vede punti in comune con il partito, ma ha mantenuto: "Non è un partner che vorremmo idealmente. Tuttavia, notiamo che il BSW sembra inclinarsi verso una politica migratoria realistica. Trovamo anche affinità nella sfera della politica sociale. Tuttavia, ci sono sfide nella politica estera e della sicurezza, dove abbiamo posizioni inconciliabili, ma non influenzano la politica locale".

Voigt Contesta le Aspettative di Wagenknecht

Mario Voigt, candidato principale della CDU per la Turingia, si è opposto alla richiesta di Wagenknecht di dare segnali chiari sulla politica estera, dichiarando: "La politica estera non viene decisa in Turingia".

Al contrario, Katja Wolf, candidata principale del BSW per la Turingia, ha dichiarato su Deutschlandfunk che una posizione chiara dovrebbe essere assunta in Turingia per le risoluzioni diplomatiche all'invasione russa dell'Ucraina e contro il dispiegamento di missili USA a medio raggio in Germania, sostenendo che "questo non è negoziabile". Ha inoltre chiarito che Wagenknecht non sarebbe stata coinvolta nelle trattative sulla coalizione in Turingia. "Non ci sarà e non ha intenzione di farlo". L'associazione statale allineerà la sua posizione con Berlino, ha aggiunto Wolf.

La Commissione, presumibilmente il corpo decisionale della CDU o del BSW, dovrà affrontare le vedute contrastanti tra Frei e Wagenknecht riguardo alle condizioni della coalizione in Turingia e Sassonia. Wagenknecht insiste sull'integrazione di richieste politiche come la politica estera e il dispiegamento di missili USA negli accordi della coalizione, mentre Frei si oppone fermamente a questa linea, dichiarando: "L'Unione non può prendere in considerazione questa idea".

