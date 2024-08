- L'Unione di Berlino trasferisce temporaneamente il difensore Jaeckel alla squadra di Braunschweig.

Tito difensivo Paul Jaeckel si unirà a Eintracht Braunschweig in prestito dal 1. FC Union Berlin, come annunciato dal club di Berlino. Il 26enne si unirà alla squadra della Bassa Sassonia per ottenere regolare minutaggio in una squadra di primo livello e affilare le sue abilità, secondo il CEO del calcio professionistico di Union, Horst Heldt.

A Braunschweig, Jaeckel è atteso per rinforzare la difesa, che ha già subito 13 gol in sole tre partite di campionato. "La nostra stagione non è iniziata come speravamo, ma sono molto ottimista che, lavorando insieme, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo di mantenere la nostra posizione in campionato", ha dichiarato Jaeckel in una nota del club.

Il difensore centrale aveva recentemente rinnovato il suo contratto con la squadra della Bundesliga Union e faceva parte della sua dirigenza. Tuttavia, Jaeckel si è trovato spesso in panchina negli ultimi tempi, il che potrebbe aver reso il suo trasferimento a Braunschweig più fattibile, nonostante l'aspettativa del concorrente Danilho Doekhi di partire in prestito.

