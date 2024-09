- L'Unione di Berlino sta affrontando una partita di prova contro la squadra di seconda classe, Braunschweig.

1. Union Berlin, attualmente in Bundesliga, ha programmato un'amichevole contro Eintracht Braunschweig, attualmente in difficoltà nella 2. Bundesliga. La partita si disputerà giovedì alle 14:00 al campo di allenamento dello Stadion An der Alten Försterei, come annunciato dal club della Bundesliga. Purtroppo, non ci sarà la possibilità per i tifosi di assistere alla partita, poiché si svolgerà a porte chiuse.

L'allenatore di Union, Bo Svensson, ha espresso il suo disappunto per l'arrivo anticipato della sosta delle nazionali, dopo sole due partite di Bundesliga. "È un po' strano, viene interrotta. Ci sono entità che prendono queste decisioni e non sempre tengono conto del calcio", ha dichiarato l'allenatore danese durante una conferenza stampa della scorsa settimana. "Purtroppo, non possiamo cambiare questa situazione".

