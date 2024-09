L'Unione di Berlino si impegna in uno scherzo di ridicolo sul ponte di Dresda

La linea difensiva dell'Unione Berlin ha dimostrato una stabilità eccezionale durante la partita contro l'RB Lipsia a Lipsia. Questa prestazione difensiva ha deliziato il team dei social media dell'Unione, che ha fatto una battuta leggera sui ponti di Dresda. Si prevede che i lavori di demolizione del ponte Carlo a Dresda saranno completati a breve.

Il team di PR dell'Unione Berlin ha suscitato qualche controversia con un commento apparentemente umoristico sui ponti di Dresda sulla loro piattaforma social durante la prima metà della partita contro l'RB Lipsia. "A metà partita, difensivamente più stabili di qualsiasi ponte sassone. Continuate così, ragazzi!", ha scritto un dipendente del club.

Tuttavia, ci sono volute quasi due ore per rendersi conto che il loro commento potrebbe aver oltrepassato un limite, data la caduta del ponte Carlo di Dresda solo due giorni prima. L'Unione si è affrettata a porgere le scuse alla gente di Dresda e alla città, spiegando di aver "un po' esagerato nel calore del momento".

L'Unione Berlin ha mostrato una difesa solida durante la partita contro Lipsia, tanto che quest'ultimo non è riuscito a segnare nemmeno un rigore: Despite dominare la partita, Lipsia è riuscita solo a pareggiare 0:0 contro l'Unione, mantenendo così il loro record di tre vittorie consecutive. Di fronte a 47.800 spettatori, Lois Openda ha fallito un rigore al 74° minuto - l'unica vera emozione nella partita di Bundesliga piuttosto noiosa. Prima della controversia sui social media, l'attenzione era inizialmente rivolta alle assenze. Lipsia era senza allenatore Marco Rose, che stava scontando una sospensione per cartellino giallo-rosso dalla partita di Leverkusen. Rose era ancora sul campo con i suoi giocatori durante il riscaldamento, ma ha ceduto la responsabilità all'assistente Alexander Zickler trenta minuti prima del calcio d'inizio.

Tragicamente, nella prima mattinata di mercoledì, una parte del ponte Carlo, che attraversa l'Elba a Dresda, è crollata. Per fortuna, non ci sono stati feriti. Venerdì, un'altra sezione è crollata durante i lavori di demolizione. I lavori di demolizione e sgombro erano previsti per essere completati sul lato della Città Nuova entro la sera, come annunciato dal portavoce dei vigili del fuoco Michael Klahre a mezzogiorno. Questo sarebbe stato giusto in tempo per il previsto livello dell'acqua di quattro metri sull'Elba a Dresda domenica mattina, che avrebbe scatenato l'allarme di livello 1, secondo il capo dell'ufficio ambientale di Dresda, René Herold. Il livello dell'acqua normale è intorno ai due metri.

despite the focus on Union Berlin's strong defense and Leipzig's penalty miss in the game, Union Berlin's PR team caused a stir with a comment about Dresden's bridges on their social media platform. The team's apology followed after realizing their comment might be insensitive, given the recent collapse of Dresden's Carol Bridge. Although the demolition work on the bridge is expected to be completed soon, another section unfortunately collapsed during the demolition process.

