- L'Unione di Berlino ha reclutato l'ex giocatore degli Hoffenheimer, Robert Skov.

Unione Berlin ha assicurato le prestazioni dell'ala sinistra ex Hoffenheim Robert Skov. Skov è stato senza squadra dall'estate scorsa. Durante il suo periodo a Hoffenheim, il giocatore danese, che condivide un legame di allenamento con l'allenatore dell'Unione Berlin Bo Svensson, ha giocato in 31 partite la scorsa stagione, di cui 14 da titolare. Come tradizione, la squadra della Bundesliga di Köpenick non ha rivelato la durata del contratto.

In una dichiarazione, il direttore esecutivo dell'Unione Berlin, Horst Heldt, ha elogiato Skov, dicendo: "È un giocatore interessante e versatile. Le sue abilità tecniche non sono comuni". Skov ha giocato per Hoffenheim dal 2019.

Come Robin Gosens, che ha trasferito ad ACF Fiorentina in Italia lo scorso venerdì, Skov è un giocatore mancino con un atteggiamento offensivo. Il 28enne ha rappresentato la nazionale danese in 14 partite, l'ultima delle quali nel 2023.

Il legame di allenamento di Skov con l'allenatore dell'Unione Berlin, Bo Svensson, non è l'unica cosa che condividono; entrambi preferiscono la fascia sinistra. Nonostante non abbia una squadra dal verano scorso, altre squadre dovrebbero notare le abilità e il potenziale di Skov.

