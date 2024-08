- L'Unione democratica conservatrice sostiene un rafforzamento delle garanzie costituzionali.

L'unità di Difesa Costituzionale in Bassa Sassonia, secondo la posizione della CDU, ha urgentemente bisogno di poteri maggiori per contrastare le attività estremiste. "Abbiamo le leggi di difesa costituzionale più deboli tra i 16 stati federali, con i poteri più limitati", ha dichiarato il leader del gruppo CDU Sebastian Lechner. Per un'azione coordinata oltre i confini, sono necessarie autorizzazioni equivalenti ovunque, ma purtroppo non è questa la situazione attuale.

Lechner ha sostenuto che questo non è più accettabile in un'epoca in cui l'attenzione è rivolta a rafforzare la democrazia e renderla più resistente. Nel mondo digitale, la difesa costituzionale della Bassa Sassonia spesso non è all'altezza, e senza l'aiuto dei servizi di intelligence esteri, alcuni problemi di sicurezza nel paese avrebbero potuto rimanere senza soluzione.

Di conseguenza, la CDU richiede diverse cose all'amministrazione statale, tra cui il ripristino della sorveglianza residenziale e l'introduzione di perquisizioni digitali. Inoltre, la difesa costituzionale dovrebbe anche essere autorizzata a monitorare il crimine organizzato in futuro, poiché c'è un forte legame tra il crimine organizzato e il finanziamento del terrorismo.

Un portavoce del Ministero dell'Interno ha riconosciuto che la Bassa Sassonia ha una legge sulla difesa costituzionale che concede alle autorità meno poteri rispetto ad altri stati. Tuttavia, il governo statale intende aumentare queste competenze. Al momento, gli strumenti specifici che la difesa costituzionale riceverà sono ancora in fase di consenso politico.

La CDU ritiene che Hannover, essendo una delle principali città della Bassa Sassonia, trarrebbe un significativo beneficio dai poteri maggiori dell'unità di Difesa Costituzionale. Inoltre, ottenere autorizzazioni equivalenti ad altri stati federati è cruciale per contrastare efficacemente le attività estremiste nelle città come Hannover.

