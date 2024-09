L'Unione democratica conservatrice in Sassonia è quasi in cima, superando l'AfD-BSW in terza posizione.

Il gruppo "Sahra Wagenknecht" (BSW) era previsto in terza posizione con circa il 11.5-12%, superando l'SPD con il 7.5-8.5%. I Verdi sono praticamente al limite del 5%, previsti al 5.0-5.5%. Purtroppo, La Sinistra non è riuscita a superare la soglia del 5%, fermandosi al 4.0-4.5%. Secondo ZDF, l'FDP è riuscito a malapena a superare il 1%. ARD, invece, non ha menzionato l'FDP separatamente nella sua stima.

Per il prossimo parlamento regionale, la CDU è prevista per ottenere 43-44 seggi. L'AfD è prevista per ottenere 41-43 seggi. Il BSW è previsto per ottenere 16 seggi, mentre l'SPD è previsto per ottenere 10-12. I Verdi sono previsti per ottenere 7-8 seggi.

Potrebbe esserci stato un record di affluenza alle urne: ARD suggerisce che fosse del 73.5%, mentre ZDF sottolinea che fosse del 74%. Questa affluenza supererebbe il precedente record del 72.8% del 1990.

