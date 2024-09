- L'Unione democratica conservatrice emerge come la fazione più influente in Sassonia.

Vittoria Assicurata Dopo Una Lungimirata Attesa: La CDU Vince Le Elezioni Statali In Sassonia - La CDU Batte L'AfD Nonostante Un Aumento Significativo Dei Voti. Nonostante un apprezzabile aumento dei voti rispetto al 2019, l'AfD non riesce a superare la CDU, che subisce una lieve perdita.

La Formazione Del Governo Potrebbe Essere Complicata, Poiché Nessun Altro Partito Mostra Interesse A Collaborare Con L'AfD. Inoltre, La Coalizione Attuale Di CDU, Verdi E SPD Non Ha I Voti Per Un Rinnovo, Secondo I Risultati Preliminari Della Commissione Elettorale Statale.

Il Nuovo Alleanza, L'Alleanza Di Sahra Wagenknecht (BSW), Si Classifica Al Terzo Posto, Seguita Dalla SPD A Distanza. I Verdi Riescono A Stento A Qualificarsi Per Il Parlamento. La Sinistra Non Raggiunge La Soglia Del Cinque-Percento Ma Ottiene Due Mandati Diretti A Lipsia, Garantendo La Rappresentanza Nel Parlamento Statale Proporzionale Al Suo Risultato Di Secondo Voto.

BSW Raggiunge Il Doppio Digitale Al Debutto

La CDU ottiene il 31,9 percento (2019: 32,1 percento). L'AfD segue da vicino con il 30,6 percento (27,5). Il BSW ottiene l'11,8 percento per la prima volta. La SPD si ferma al 7,3 percento (7,7). La Sinistra precipita significativamente al 4,5 percento (10,4).

I Verdi ottengono il 5,1 percento (8,6). L'FDP non rientra nel parlamento statale con solo l'0,9 percento (4,5), come nelle ultime due elezioni statali.

L'AfD, classificata come partito di estrema destra stabilizzato dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Sassonia, ottiene 41 seggi nel parlamento statale (38), mentre la CDU ne ottiene 42 (45). Il BSW ha 15 membri. La SPD riceve 9 seggi (10), i Verdi 6 seggi (12) e la Sinistra altrettanti (14). Gli Elettori Indipendenti, con il 2,3 percento, hanno un rappresentante in parlamento, che ha vinto un mandato diretto.

Circa 3,3 milioni di cittadini erano chiamati alle urne. L'affluenza è stata del 74,4 percento - il più alto mai registrato per un'elezione statale nello Stato Libero.

Kretschmer Prevede Una Tough Formazione Del Governo

Il Ministro Presidente Kretschmer ritiene che il suo partito sia in grado di continuare a governare nello stato. "Non sarà facile", ha detto alla festa elettorale della CDU. "Ma una cosa è certa: con molte discussioni e il desiderio di fare qualcosa per questa terra, è possibile fornire alla Sassonia un governo stabile che serva la terra e progredisca con umiltà". La CDU è pronta a continuare ad assumersi la responsabilità per la terra.

La CDU Potrebbe Appoggiarsi Al BSW

Dalla riunificazione, la CDU ha sempre fatto da capo del governo dello stato, più recentemente Kretschmer in una coalizione con i Verdi e la SPD. Un proseguimento di questa alleanza è impossibile. Un governo della CDU sostenuto dal BSW e dalla SPD è teoricamente fattibile.

Tuttavia, il leader del BSW Wagenknecht era precedentemente un membro dell'SED e in seguito è diventata un simbolo della piattaforma comunista nel partito della Sinistra, causando fastidio tra molti politici della CDU. Una coalizione è ancora possibile, poiché la CDU ha una risoluzione priva di affiliazioni che impedisce di collaborare con l'AfD o la Sinistra, ma non c'è tale restrizione per il BSW, che si è separato dalla Sinistra.

Prima delle elezioni, i Verdi hanno accusato la CDU e la SPD di pianificare un governo minoritario congiunto. La CDU e la SPD hanno già formato coalizioni tre volte in Sassonia.

L'AfD Ha Battuto La CDU In Sassonia Più Volte

L'AfD aveva precedentemente battuto l'Unione in Sassonia in due elezioni federali e una elettorale europea. Ora, con il risultato preliminare, ha ottenuto più di un terzo dei seggi nel parlamento statale, concedendo una cosiddetta minoranza di blocco. Per le decisioni e le elezioni che richiedono una maggioranza dei due terzi, il consenso dell'AfD è necessario. Ad esempio, i giudici costituzionali vengono eletti dal parlamento con una maggioranza dei due terzi.

La co-presidente federale dell'AfD Alice Weidel ha descritto i risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia come una vittoria storica per il suo partito. Li ha visti anche come un rimprovero alla coalizione di governo federale, affermando nella ARD che il rifiuto della CDU di formare una coalizione con l'AfD era "un completo disprezzo della volontà dei votanti". Senza l'AfD, ha affermato, un governo stabile sarebbe irraggiungibile.

La candidata principale del BSW in Sassonia, Sabine Zimmermann, si è detta soddisfatta del risultato. "Siamo in doppia cifra e abbiamo mantenuto il risultato dalle elezioni europee. Possiamo esserne orgogliosi e lo siamo", ha detto nella ARD. Ha suggerito che il successo del BSW significa che la politica deve cambiare, non solo per i politici ma anche per i cittadini. Nella ZDF, ha ribadito il suo diniego a una coalizione con l'AfD, guardando invece ai Democratici Cristiani.

La candidata principale della SPD, Petra Köpping, ha espresso gioia per le prestazioni del suo partito. "Sono altrettanto felice che abbiamo fatto così bene, nonostante tutte le previsioni", ha detto.

La campagna è stata vivace, con opinioni contrastanti sulla posizione della Germania nell'aiutare l'Ucraina contro l'attacco della Russia e sul dibattito sull'asilo dei rifugiati e sulla migrazione. Wagenknecht, potenziale membro del partito BSW, ha espresso il punto di vista del suo partito, affermando che non si sarebbe allineata con alcun governo che avesse sostenuto il dispiegamento di missili a lungo raggio americani in Germania. Il dibattito si è intensificato dopo l'incidente tragico di Solingen, un incidente che la polizia tedesca sospetta sia stato compiuto da un presunto rifugiato siriano radicale.

