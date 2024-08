- L'Unione democratica conservatrice di Amburgo (CDU) si batte per politiche relative alla famiglia.

In vista delle prossime elezioni per il Parlamento di Amburgo in marzo, l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) sta dando la priorità alla politica familiare insieme alla sicurezza interna, all'economia e alla viabilità. Il suo leader, Dennis Thering, ha una profonda affinità per la politica familiare e sta cercando di trasformare Amburgo in una città più a misura di famiglia migliorando gli orari dei servizi di cura per l'infanzia e i parchi giochi, nonché le strutture sportive. "La politica familiare è la mia passione", ha dichiarato in un'intervista all'Agenzia di Stampa Tedesca.

Mentre si attraversa Amburgo, è evidente che molti aspetti legati alla famiglia hanno bisogno di attenzione, in particolare nel distretto di Mitte. "Le condizioni dei parchi giochi in questa città sono disastrose", si è lamentato Thering. La CDU ha criticato la mancanza di miglioramenti, poiché numerosi reclami sono rimasti senza risposta per più di un anno e mezzo e non è stato rinnovato alcun parco in quelle aree.

Analogamente, lo stato dei bagni delle scuole è una fonte di preoccupazione. Thering ha fatto riferimento a un'indagine condotta dall'Associazione Tedesca per l'Aiuto all'Infanzia, secondo cui solo il 34% degli studenti di Amburgo ha giudicato i bagni della propria scuola soddisfacenti, rispetto alla media nazionale del 44%. "È inaccettabile che Amburgo sia indietro in questo aspetto", ha affermato Thering.

L'investimento del governo nelle strutture sportive di Amburgo è migliorato, ma la domanda supera l'offerta, con molti club già al completo. "È intollerabile che i bambini e i giovani aspettino il loro turno sul campo invece di giocare", ha sottolineato Thering. Per stimolare lo sport ricreativo, gli uffici distrettuali dovrebbero accelerare e approvare le richieste di nuove costruzioni, espansioni e modernizzazioni da parte dei club sportivi. In questo modo, Amburgo potrebbe aspirare a diventare una città sportiva a misura di famiglia.

Thering sta anche promuovendo l'estensione degli orari dei servizi di cura per l'infanzia nei centri di cura. Attualmente, i bambini di Amburgo di un anno o più che non frequentano ancora la scuola hanno diritto a cinque ore di cura con il pasto, indipendentemente dall'occupazione o dal reddito dei loro genitori. Thering intende aumentare questo periodo a dieci ore. "Questo è il mio approccio alla politica familiare che aiuta le famiglie con figli, in particolare quelle con più figli", ha dichiarato.

Inoltre, Thering ha proposto un piano per sostenere le famiglie con figli nell'acquisto della loro prima casa attraverso un "contributo di Amburgo". Secondo lui, 10.000 euro verranno restituiti a ogni primo acquirente, con un tetto massimo di 20.000 euro per due acquirenti e 5.000 euro per ogni figlio. Questa iniziativa è stata annunciata sul "Hamburger Abendblatt".

