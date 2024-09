L'Unione democratica conservatrice detiene attualmente un vantaggio sostanziale.

18:21 giovedì: CDU in testa sull'AfD in Sassonia secondo i risultati preliminari

I dati preliminari di ARD e ZDF suggeriscono che la CDU è in testa all'AfD in Sassonia. Entrambi Infratest Dimap (ARD) e il gruppo di ricerca Wahlen (ZDF) concordano, collocando la CDU circa un punto percentuale avanti. La CDU è prevista per ottenere tra il 31,5 e il 31,8 percento dei voti, mentre l'AfD dovrebbe ricevere tra il 30,4 e il 30,8 percento. Inizialmente, il gruppo di ricerca Wahlen aveva rivelato una corsa serrata tra la CDU e l'AfD, ma l'AfD si è avvicinata dopo un iniziale vantaggio della CDU. Al contrario, ARD ha costantemente mostrato la CDU molto avanti.

18:21 giovedì: Il desiderio di Ramelow per la notte sembra improbabile

Il Partito della Sinistra subisce pesanti perdite nelle elezioni statali della Turingia, portando alla possibilità che il presidente uscente Bodo Ramelow si dimetta. Il desiderio di Ramelow per la notte - impedire all'AfD di ottenere un terzo di tutti i voti e bloccare le decisioni con una maggioranza dei due terzi - sembra improbabile che si avveri. L'AfD sembra aver raggiunto questo obiettivo.

18:13 giovedì: SPD in singole cifre, Klingbeil resta con Scholz

Il leader della SPD Lars Klingbeil ha rassicurato il cancelliere Olaf Scholz del sostegno continuo del partito nonostante i risultati deludenti nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia. In un'intervista con ZDF, Klingbeil ha detto: "In qualità di presidente federale del partito, mi aspetto che tutti lavorino ora più duramente di prima". Il partito deve lavorare collettivamente per riguadagnare il sostegno degli elettori, ha aggiunto Klingbeil.

18:02 giovedì: Kubicki: "La coalizione a semaforo ha perso il suo mandato"

Dopo la deludente performance dei partiti della coalizione nelle elezioni della Sassonia e della Turingia, il vice presidente del FDP Wolfgang Kubicki ha chiamato per conseguenze per la coalizione federale. "I risultati delle elezioni dimostrano: La coalizione a semaforo ha perso il suo mandato", ha twittato Kubicki. Se una parte sostanziale degli elettori respinge la coalizione in questo modo, dovrebbe avere conseguenze. Il popolo crede "che questa coalizione sta facendo male al paese", ha detto Kubicki. Il FDP non è riuscito a superare la soglia del 5 percento in entrambe le elezioni e attualmente è previsto che riceva circa l'1 percento dei voti.

17:41 giovedì: Höcke non ottiene un seggio diretto in Turingia

Il leader della fazione dell'AfD, Björn Höcke, non è riuscito a ottenere un seggio diretto nel parlamento statale della Turingia. Secondo le informazioni di ntv, il partito garantirà che Höcke venga inserito nel parlamento statale facendo rinunciare a un altro MP dell'AfD a suo favore.

20:37 Sassonia: il Partito della Sinistra è probabile che ottenga seggi nel parlamento statale nonostante il calo del 4%

despite losing significant ground, the Left Party is likely to secure seats in the Saxony state parliament. Although they didn't clear the 5% threshold with second votes, they're projected at 4.3% by ZDF. However, two Left Party direct candidates in Leipzig districts are comfortably leading their opponents. Two direct mandates could potentially secure the Left Party a few seats in the new state parliament. These two potential winners could also secure the top spots on their party's state list, preventing the current coalition of CDU, SPD, and Greens from obtaining a majority, making it necessary for Minister-President Kretschmer to rely on the BSW for a governing majority.

20:28 Thuringia: AfD Continues to Gain

In the current ZDF projection for Thuringia's election results, the AfD is further increasing its result, reaching 33.4% of the votes. The CDU is sitting at 23.8%, the SWB at 15.5%, the Left Party at 11.9%, the SPD at 6.0%, and the Greens at 3.4%. The FDP fails to reach 1.2%.

20:17 Saxony: CDU's Lead Over AfD Thin

According to the current ZDF projection, the CDU in Saxony leads the AfD by a razor-thin margin. The Christian Democrats are at 31.5%, the AfD, classified as right-wing extremist by the domestic intelligence agency, at 31.4%. In Thuringia, the AfD has left the CDU far behind in the projections. The Greens are currently at 5.1% in Saxony and are at risk of losing their parliamentary seats. The Left Party has little chance with a projected 4.3%. The SPD is secure in the state parliament with 7.6%.

19:56 Thuringia: Höcke's Direct Mandate in Danger

In the Thuringia election, the direct entry of AfD faction leader Björn Höcke into the state parliament is in danger. After 68 of 74 electoral districts have been counted, the CDU candidate Christian Tischner is leading with 42.3% of the votes, ahead of Höcke who has 40.4%. If Tischner wins the majority of votes in the Greiz II constituency, Höcke will fail to secure a direct mandate and will have to rely on a seat in parliament via the state list, which he leads. However, if many AfD candidates are successful as direct candidates, no one will get into parliament via the state list.

18:50 Höcke sull'affermazione dell'AfD: "La strategia del firewall è fallita" In Turingia, l'AfD è destinata a essere la forza dominante nel parlamento regionale. Secondo il candidato principale Björn Höcke, la "strategia del firewall" è fallita. Durante un'intervista con ntv, ha descritto l'esito delle elezioni come un "traguardo storico" e ha discusso delle possibili trattative per il governo.

18:42 PM Ramelow: Il partito della Sinistra è stato "condannato" Il primo ministro della Turingia, Bodo Ramelow, attribuisce la "condanna" del suo partito della Sinistra a due fattori: "In primo luogo, un CDU che ha costantemente equiparato l'AfD e la Sinistra, spingendo l'esclusivismo nella nostra direzione, nonostante abbia collaborato con noi per governare per cinque anni", ha detto il leader in un'intervista con ntv. Un altro motivo per il crollo della Sinistra, secondo Ramelow, è stato "un BSW che aveva previsto di ottenere il 17% dei voti per l'AfD, solo per vedere quei voti passare all'AfD invece". Tuttavia, Ramelow potrebbe ancora trovare conforto nell'alta affluenza alle urne.

18:26 PM Nouripour sull'affermazione dell'AfD: "I miei pensieri sono con coloro che sono preoccupati" L'AfD vince più del 30% sia in Sassonia che nelle elezioni statali della Turingia, lasciando indietro i partiti della coalizione. Il leader dei Verdi Omid Nouripour vede i risultati delle elezioni dell'AfD come un "punto di svolta" e un mandato per difendere insieme la democrazia.

18:13 PM Ultima proiezione per la Sassonia: la vittoria della CDU si avvicina L'ultima proiezione di ZDF mostra l'AfD e la CDU in un testa a testa: i cristiano-democratici guidano con il 31,7%, appena avanti all'AfD con il 31,4% dei voti. Il BSW ottiene l'11,4%, mentre l'SPD si assicura il 7,8%. I Verdi sembrano più sicuri di un seggio nel parlamento statale con il 5,5%, mentre la Sinistra segue a distanza con il 4,3%.

18:08 PM Wagenknecht cerca di formare una coalizione con la CDU e eventualmente l'SPD in Turingia Il leader del BSW Sahra Wagenknecht sta cercando una coalizione con la CDU e eventualmente l'SPD in Turingia. "Speriamo fortemente di poter formare un buon governo con la CDU, forse anche con l'SPD", ha dichiarato Wagenknecht su ARD. Il popolo desiderava un governo di maggioranza stabile dopo cinque anni di governo di minoranza, che avrebbe affrontato problemi urgenti come la "carenza di insegnanti" in Turingia, ha insistito il leader del BSW. Simultaneamente, il popolo voleva un governo regionale che avrebbe promosso la "pace, la diplomazia" e si sarebbe opposto al dispiegamento di missili USA in Germania. L'idea di fare squadra con l'AfD è stata esclusa dalla presidente del partito in Turingia.

18:02 PM Ultima proiezione per la Turingia: il successo dell'AfD continua a crescere Una proiezione di ZDF per il risultato delle elezioni in Turingia suggerisce che il successo dell'AfD continua a crescere. Secondo questa proiezione, gli estremisti di destra raggiungono il 33,1% dei voti nello stato, con la CDU che li segue al 24,3%. L'alleanza di Wagenknecht genera il 15% dal nulla. La Sinistra, che ancora ha Bodo Ramelow come popolare Ministro Presidente, perde quasi 8 punti percentuali e si attesta around il 11,7%. L'SPD si posiziona al 6,6%, mentre i Verdi ottengono il 4% dei voti.

17:56 PM Goring-Eckardt: il successo dell'AfD è uno "shock democratico" in Germania La vicepresidente del Bundestag dei Verdi Katrin Goring-Eckardt considera il successo dell'AfD in Turingia uno "shock democratico" per la Germania. Il leader del partito Omid Nouripour vede la delusione del suo partito come "limitata" data l'AfD che diventa la forza dominante in un parlamento regionale.

17:48 PM Kretschmer sulla Sassonia: "Abbiamo ogni motivo per festeggiare" Il ministro presidente uscente della Sassonia Michael Kretschmer vede la CDU come il pilastro della coalizione di governo. "Abbiamo ogni motivo per festeggiare", ha detto Kretschmer alla celebrazione del suo partito. "Abbiamo completato cinque anni duri", ha aggiunto, menzionando che il popolo della Sassonia ha posto la sua fiducia nella CDU invece di un voto di protesta. "Siamo consapevoli della frustrazione del popolo per ciò che sta accadendo a Berlino".

18:33 Weidel Pretende Ruolo per l'AfD nei Governi della Turingia e della SassoniaLa leader federale del partito AfD Alice Weidel rivendica un ruolo per il suo partito nei governi della Turingia e della Sassonia. In un'intervista ad ARD, afferma che, in circostanze normali, il partito più forte, ovvero l'AfD, dovrebbe avviare i colloqui esplorativi. "Il elettore vuole che l'AfD sia coinvolta nel governo", spiega Weidel. "Garantiamo il 30% dei voti in entrambi gli stati federati e senza di noi non è possibile un governo stabile."

18:30 Kuhnert Riconosce Risultati Modesti dell'SPD, Menziona il Rischio di Uscita dai Parlamenti RegionaliIl segretario generale dell'SPD Kevin Kuhnert ha ammesso i risultati modesti del suo partito nelle elezioni della Turingia e della Sassonia. "Non è una serata di festa per l'SPD", ha dichiarato su ARD. Nonostante le difficoltà, il suo partito è riuscito a evitare l'espulsione dai parlamenti regionali. "Lottare ne vale la pena, siamo necessari", ha detto Kuhnert, aggiungendo che sono necessari cambiamenti, come fornire spiegazioni più chiare e ascoltare gli elettori. Interrogato sul cancelliere Olaf Scholz, ha detto: "Dobbiamo spiegare insieme la nostra politica".

18:23 Höcke Saluta il Risultato della Turingia come "Vittoria Storica"Il leader della fazione AfD Björn Höcke considera il risultato della Turingia una "vittoria storica". L'AfD è il primo partito popolare dello stato federale, ha detto su MDR. "La sciocca barriera deve finire", ha aggiunto Höcke, implicando che il cambiamento arriverà solo con l'AfD.

18:21 Chrupalla Orgoglioso del Risultato della Turingia, Cerca di Parlare con Tutti i PartitiIl leader del partito AfD Tino Chrupalla ha considerato il risultato del suo partito straordinario, con il volere degli elettori che segnala un cambiamento politico in entrambi gli stati federati. L'AfD è aperta a parlare con tutti i partiti. "In Sassonia, siamo alla pari con la CDU", l'AfD mira a governare per il bene della Sassonia.

18:17 Linnemann Esclude la Coalizione con l'AfD nella Turingia e nella SassoniaIl segretario generale della CDU Carsten Linnemann ha escluso qualsiasi coalizione con l'AfD nella Turingia o nella Sassonia. "Siamo molto chiari in merito", ha detto su ARD. La CDU formerà governi dal centro del parlamento, ha detto, e è fiducioso del successo. La CDU è l'ultimaremaining people's party, il "baluardo", e i partiti del semaforo sono stati puniti.

18:13 Proiezione per la Sassonia: CDU in Lieve Avanzamento sull'AfD, BSW al 12%, Verdi e SPD ViciniLa prima proiezione per le elezioni dello stato della Sassonia mostra la CDU con il 31,5% dei voti, leggermente ahead dell'AfD con il 30%. Il BSW è la terza forza più forte, con il 12% dei voti, mentre l'SPD rimane nel parlamento regionale con l'8,5%. I Verdi e l'FDP sono vicini all'ingresso nel parlamento regionale, con il 5,5% e il 4% rispettivamente, mentre la Sinistra è fuori con il 4%.

18:10 Proiezione per la Turingia: AfD in Avanzamento, CDU Dietro, BSW al 16%La prima proiezione per le elezioni dello stato della Turingia indica un chiaro avanzamento dell'AfD con il 30,5%, seguita dalla CDU con il 24,5% e la Sinistra con il 12,5%. L'SPD è rappresentato nel parlamento regionale con il 7%, e il BSW è destinato a entrare nel parlamento regionale con il 16%. I Verdi e l'FDP rimangono sotto il 5%.

18:01 AfD in Avanzamento nella Turingia, BSW in Doppia Cifra nella SassoniaSecondo la prima proiezione dopo le elezioni dello stato della Turingia, l'AfD è in avanzamento, come previsto. L'SPD supera la soglia del 5%, mentre i Verdi e l'FDP non ce la fanno. Nella Sassonia, il BSW ottiene un risultato a due cifre dal nulla. La CDU è leggermente ahead dell'AfD. La Sinistra e l'FDP non sarebbero rappresentati nel parlamento regionale, secondo la proiezione, mentre i Verdi rimangono.

17:18 Höcke a Rischio di Non Entrare nel Parlamento della TuringiaIl leader della fazione AfD in Turingia, Björn Höcke, potrebbe non ottenere un seggio nel futuro parlamento regionale. I suoi colleghi di partito di successo potrebbero addirittura rappresentare una minaccia per lui. Molti candidati AfD nei collegi hanno buone possibilità di vincere un mandato diretto. Tuttavia, Höcke deve affrontare una forte concorrenza dal candidato CDU Christian Tischner nel suo collegio Greiz II. Se Tischner vince e l'AfD vince più mandati diretti di quanto sia consentito dai risultati della seconda votazione, nessuno può entrare tramite la lista di stato, nemmeno il primo classificato, che è Höcke. In questo caso, l'AfD potrebbe convincere un candidato di successo a rinunciare al suo seggio, consentendo a Höcke di assicurarsi il suo mandato.

16:29 Circa un quarto degli elettori della Sassonia ha optato per le schede elettorali per corrispondenzaPer le elezioni importanti dichiarate dal ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer, circa un quarto degli elettori ha già inviato le proprie schede elettorali per corrispondenza. Il commissario elettorale dello stato ha previsto una partecipazione del 24,6% degli elettori per corrispondenza. La partecipazione degli elettori oggi è stata leggermente più alta rispetto al 2019 durante le ore pomeridiane.

15:52 Höcke vota a Lada - Ramelow con la moglieIl leader di AfD in Turingia e candidato principale, Björn Höcke, ha votato di buon mattino. A 52 anni, Höcke ha visitato il seggio elettorale situato a Bornhagen, nel distretto di Eichsfeld, a bordo di una Lada Niva, un popolare veicolo fuoristrada russo. Il Ministro-Presidente 68enne Bodo Ramelow ha votato nella capitale dello stato, Erfurt, accompagnato dalla moglie Germana Alberti vom Hofe. Ramelow guida il governo dello stato dal 2014, l'ultima volta a capo di una coalizione di minoranza.

15:40 Maggiore affluenza alle urne in TuringiaIn Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00, con un aumento di oltre due punti rispetto alle ultime elezioni di cinque anni fa. Il commissario elettorale dello stato prevede un'alta affluenza, esclusi i voti per corrispondenza. In Sassonia, l'affluenza è stata leggermente più alta rispetto al 2019, al 35,4%. Tuttavia, il commissario elettorale dello stato si aspetta un'affluenza più alta della media dei voti per corrispondenza rispetto al 2019. I seggi in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

15:13 Kretschmer spera che i partiti della coalizione mantengano i seggi nel parlamento regionale

14:40 Principali preoccupazioni per Sassonia e TuringiaUn ampio sondaggio suggerisce che quasi un terzo degli elettori della Sassonia e della Turingia pianifica di votare per l'AfD nelle elezioni del 1° settembre. Il sondaggio evidenzia le preoccupazioni principali che alimentano questa tendenza, tra cui la migrazione.

14:13 Höcke lascia il seggio elettorale senza indugiAlle elezioni della Turingia, il candidato principale dell'AfD, Björn Höcke, ha votato di buon mattino. Non si è trattenuto al seggio elettorale di Bornhagen e ha rifiutato di parlare con i giornalisti sul posto. Alle elezioni precedenti, Höcke ha costantemente perso contro il candidato della CDU nel suo distretto di Eichsfeld. Quest'anno, ha cambiato per la circoscrizione di Greiz, anche se una probabile sconfitta contro la CDU rimane una possibilità.

13:50 L'affluenza alle urne in Turingia segue quella del 2019 a mezzogiorno

In Turingia, l'affluenza alle urne sembra essere in linea con i risultati delle elezioni parlamentari precedenti. Secondo il supervisore elettorale dello stato, circa il 32% degli elettori aveva votato nei seggi alle 12:00, esclusi i voti per corrispondenza. Nel 2019, l'affluenza era del 31,2% a quell'ora. C'è un maggiore interesse per le elezioni dello stato rispetto alle elezioni precedenti quest'anno, come le elezioni europee e locali di giugno, che hanno registrato un'affluenza del 24,3% alla stessa ora.

13:29 Si prevede un aumento dell'affluenza alle urne in SassoniaSi prevede un'alta affluenza alle urne per le elezioni della Sassonia. Alle 12:00, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato di Kamenz. Alla stessa ora nelle elezioni statali del 2019, la percentuale era del 26,2%. I voti per corrispondenza non sono ancora inclusi in questi numeri preliminari. Le stime indicano che il 24,6% degli elettori eserciterà il proprio diritto di voto per corrispondenza, rispetto al 16,9% del 2019. L'ufficio elettorale dello stato riferisce che le elezioni si sono svolte senza interruzioni.

13:11 von Lucke: I risultati delle elezioni potrebbero influenzare la coalizione di BerlinoI risultati preliminari delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia non sono ancora stati annunciati. Se il SPD non riuscisse a ottenere un seggio nel parlamento regionale, il politologo Albrecht von Lucke ha suggerito che ciò segnerebbe un significativo cambiamento, come riferito da ntv. In un'intervista, ha analizzato le elezioni e le loro possibili implicazioni.

12:44 La polizia indaga per comportamenti minacciosi presso un seggio elettoraleLa polizia di Gera sta indagando su un incidente potenzialmente minaccioso avvenuto in un seggio elettorale. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio elettorale per votare al mattino, come ha riferito un portavoce della polizia. Il responsabile del seggio elettorale ha richiesto all'uomo di rimuovere la maglietta a causa del divieto di propaganda partitica nel seggio elettorale. L'uomo ha collaborato, ma ha minacciato di tornare, irritato per il trattamento ricevuto uscendo dal seggio elettorale. La polizia ha raccolto una dichiarazione e ha emesso un avvertimento all'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su atti di vandalismo politico vicino ai seggi elettorali, sotto forma di graffiti che etichettano Höcke come "Nazi".

12:15 Correctiv avverte contro le informazioni errateLa rete di ricerca Correctiv mette in guardia contro la diffusione di una falsa affermazione secondo cui le firme sulla scheda proteggono contro la frode elettorale. In realtà, l'ufficio del Presidente della Repubblica federale ha confermato a Correctiv che "la scheda non deve essere firmata. La firma sulla scheda da parte del votante compromette la segretezza della scheda, rendendo la scheda stessa nulla".

11:51 Voigt spera in "rapporti di maggioranza stabili"Il candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato. Ha espresso ottimismo sul fatto che "molti cittadini della Turingia andranno alle urne e eserciteranno il proprio diritto di plasmare il futuro del nostro stato", ha detto dopo aver votato a Jena. Spera anche in "rapporti di maggioranza stabili" per continuare i progressi dello stato.

11:25 Sonneberg registra un aumento preoccupante di aggressioni di estrema destraDopo l'assegnazione di un politico dell'AfD come leader del distretto a Sonneberg, le persone preoccupate hanno segnalato un aumento degli incidenti di intimidazione, portando diverse persone a dimettersi dai loro ruoli. Inoltre, il numero di aggressioni di estrema destra è apparentemente quadruplicato in un solo anno, secondo i rapporti. Gli esperti collegano questo aumento alla posizione dell'amministratore del distretto.

10:57 Kretschmer Pronuncia Discorso al Seggio Elettorale Il Primo Ministro della Sassonia Kretschmer definisce le elezioni statali come "il più importante voto in 34 anni". Nel votare a Dresda, esprime gratitudine ai votanti del passato che hanno cambiato alleanze per la "forza unificatrice del centro politico", ovvero l'Unione Sassone. Continua, sostenendo che questa comprensione condivisa consentirà un governo impegnato a servire la regione. I sondaggi indicano un testa a testa tra il suo CDU e l'AfD.

10:30 Ramelow Discute la Sfida di un Governo di Minoranza Per il Primo Ministro della Turingia Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni rappresenta "una festa della democrazia" - nonostante il rischio di una sconfitta alle elezioni. Dopo un'intervista a ntv, il politico del Partito della Sinistra rivela le sue ragioni contro l'adesione a un governo di minoranza e il suo scetticismo riguardo alla competenza del BSW.

09:59 Loew Condanna il Collegamento Storico della Data delle Elezioni Lo storico Loew condanna la data delle elezioni della Sassonia e della Turingia, il 1º settembre, poiché cade l'85º anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. Loew, direttore dell'Istituto Tedesco-Polacco, sostiene che questa scelta rappresenta un disprezzo per l'importanza storica. Considerando la classificazione dell'AfD come estremista di destra dai servizi di intelligence interni di entrambi gli stati, conclude che il probabile risultato - la vittoria dell'AfD a Dresda e Erfurt - potrebbe avere connotazioni storiche indesiderate.

09:30 Elezioni in Sassonia: Il "Momento Critico" Circa 3,3 milioni di elettori della Sassonia hanno l'opportunità oggi di determinare chi guiderà lo stato nella Camera di Dresda. Se il CDU dovesse perdere la sua posizione dominante nello stato dal 1990, il Primo Ministro della Sassonia Michael Kretschmer considera le elezioni di estrema importanza.

09:05 Kretschmer Accusa la Coalizione del Segnale di Tattiche Elettorali Caotiche I politici si sono riuniti in Sassonia per le elezioni odierne, con Michael Kretschmer alla guida del partito uscente CDU e con l'obiettivo di mantenere la striscia vincente del partito. In un'intervista a ntv, Kretschmer evidenzia la sua prospettiva sui dibattiti sui rifugiati, il governo del semaforo e il conflitto in Ucraina.

08:46 Giorno delle Elezioni in Turingia: i Principali Candidati I cittadini della Turingia decideranno oggi quale partito guiderà il loro stato federale di circa 2,1 milioni di persone per i prossimi cinque anni. Se l'AfD, guidata da Björn Höcke, si classificasse come il partito più forte, le conseguenze potrebbero essere significative.

08:24 Gli Effetti Potenzialmente Distruttivi per la Democratizzazione dell'AfD Le previsioni suggeriscono che l'influenza dell'AfD si espanderà notevolmente nelle prossime elezioni della Sassonia e della Turingia. La ricerca suggerisce che questo rappresenta una minaccia per le istituzioni democratiche, poiché la rule of law potrebbe essere meno robusta di quanto molti percepiscono.

08:00 I seggi elettorali in Turingia e Sassonia sono aperti

Oggi saranno decise le nuove assemblee legislative degli stati della Turingia e della Sassonia. Negli ultimi sondaggi, l'AfD sembra dominare in Turingia. Nel frattempo, il CDU e l'AfD sono testa a testa in Sassonia. I primi risultati sono attesi intorno alle 18:00, quando i seggi elettorali chiuderanno. Queste elezioni in due regioni della Germania orientale rappresentano un test cruciale per la coalizione del semaforo a Berlino.

Per la coalizione governativa uscente rosso-rosso-verde della Turingia guidata dal Primo Ministro Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza nei sondaggi. Le opzioni per le alleanze post-elettorali includono una coalizione di CDU, BSW e SPD. In Sassonia, la continuazione della coalizione di CDU, SPD e Verdi è incerta. Kretschmer non esclude una potenziale alleanza con il BSW. La minaccia dell'espulsione dal parlamento incombe sul Partito della Sinistra e sui Verdi e FDP in Turingia.

L'esito delle elezioni potrebbe avere importanti conseguenze per il panorama politico in Sassonia e oltre, influenzando l'equilibrio delle forze nell'assemblea legislativa dello stato e potenzialmente influenzando la politica nazionale.

