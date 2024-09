L'Unione Democratica Conservatrice (CDU) vince le elezioni della Sassonia, superando l'Alternativa per la Germania (AfD)

L'Unione Cristiano-Democratica (CDU), guidata dal Ministro Presidente Michael Kretschmer, al potere in Sassonia dal 1990, sia da sola che in partnership, è prevista per ottenere il 31,5% o il 31,8% secondo ARD e ZDF rispettivamente. L'Altra per la Germania (AfD), con Jörg Urban come candidato principale, segue da vicino con il 30,4% o il 30,8%. Il Partito Socialdemocratico di Baviera (BSW) è previsto per ottenere tra il 11,5% e il 12%.

Il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD), attualmente al governo in coalizione con la CDU e i Verdi, è previsto per ottenere il 7,5% o il 7,6%. I Verdi sono previsti per superare di poco la soglia del 5%, ricevendo tra il 5,2% e il 5,5%, garantendo il loro ingresso nel parlamento statale.

Il Partito della Sinistra, secondo le proiezioni, potrebbe non superare la soglia del 5% con il 4,2% o il 4,8%. Tuttavia, potrebbe entrare nel parlamento statale attraverso due mandati diretti a Lipsia e una clausola speciale nella legge elettorale. Il Partito Democratico Liberale (FDP) ha ricevuto pochi voti e non è stato elencato separatamente nelle proiezioni.

Il rinnovo del governo di coalizione della CDU, SPD e Verdi potrebbe non essere sufficiente in base a queste proiezioni. Una coalizione a tre della CDU, SPD e BSW avrebbe una maggioranza, così come le coalizioni della CDU e BSW con i Verdi o la Sinistra. Le coalizioni con l'AfD sono teoricamente possibili ma escluse da entrambe la CDU e gli altri partiti in Sassonia.

Kretschmer ha indicato prima delle elezioni che voleva evitare un rinnovo della coalizione con i Verdi. Le coalizioni con la Sinistra sono impossibili per la CDU a causa di una risoluzione di incompatibilità. Kretschmer non si è chiaramente posizionato riguardo alle alleanze con il BSW, ma ha definito le condizioni poste dal leader del BSW, Wagenknecht, per la partecipazione al governo "inaccettabili".

Kretschmer ha dichiarato domenica ai sostenitori della CDU a Dresda che, anche se non sarà facile, è ancora possibile formare un governo stabile per la Sassonia. Ha aggiunto che la formazione del governo richiederà "molti colloqui" e "pazienza". Ma la politica ha una responsabilità, ha aggiunto, "La peggiore di tutte le opzioni è non avere alcun governo".

Urban ha espresso ottimismo nella notte delle elezioni che il suo partito potrebbe diventare la forza più forte. Tuttavia, man mano che il conteggio dei voti proseguiva, questa prospettiva sembrava sempre meno probabile.

La candidata principale del BSW della Sassonia, Sabine Zimmermann, ha ancora una volta escluso una coalizione con l'AfD. Per il suo partito, è importante che la politica cambi per i cittadini, ha dichiarato in vista dei possibili colloqui di coalizione. Ha espresso orgoglio per il risultato elettorale del BSW.

"Spetta ora alla CDU formare un governo democratico stabile in queste difficili circostanze", ha spiegato il team di candidati dei Verdi della Sassonia, Katja Meier, Wolfram Günther e Franziska Schubert. Il loro partito è, in ogni caso, "aperto ai colloqui", hanno aggiunto.

Nella prossima assemblea legislativa statale, la CDU è prevista per ricevere 41 o 42 seggi, l'AfD 40 o 41. Il BSW otterrà 15 o 16 mandati, l'SPD dieci. I Verdi sono previsti per ricevere sette seggi, la Sinistra cinque o sei.

Potrebbe esserci stato un record di affluenza alle urne: si è attestata al 74% secondo la Forschungsgruppe Wahlen per ZDF, potenzialmente superando il precedente massimo del 72,8% nel 1990.

