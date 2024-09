- L'Unione democratica conservatrice (CDU) si sta muovendo in Turingia, ma Ramelow si oppone a ottenere un incarico amministrativo.

Il leader della Sinistra della Turingia, Ulrike Grosse-Röthig, ritiene che sia dovere della CDU trasformare i risultati elettorali difficili in una struttura di governo di maggioranza. In quanto secondo partito più potente dopo l'AfD, hanno la responsabilità di creare le condizioni necessarie per questo. Grosse-Röthig ha ribadito la sua richiesta dopo un incontro a Erfurt, invitando la CDU, che aspira a governare in Turingia, a rivedere la sua relazione con la Sinistra e di conseguenza la risoluzione dell'incompatibilità.

Il Ministro-Presidente della Sinistra Bodo Ramelow ha dichiarato che eserciterà il suo mandato come legislatore eletto direttamente e difenderà gli interessi dei suoi elettori nel parlamento statale durante il prossimo periodo legislativo. Despite the underperformance of his party in the state election on Sunday, Ramelow managed to secure his constituency in the capital of Turingia.

Nessun'ambizione politica

Ramelow ha annunciato il suo sostegno al lavoro del nuovo gruppo di leadership - "come un sinistrorsa, all'interno della Sinistra della Turingia". Le voci sul suo possibile abbandono della Sinistra sono infondate. "Non ho mai considerato l'idea di lasciare il mio partito". Ramelow continuerà come Ministro-Presidente fino all'istituzione di un nuovo governo.

Il modello di coalizione proposto di CDU, BSW, SPD, discusso prima delle elezioni, avrebbe garantito 44 seggi, ma manca di una maggioranza nel parlamento statale della Turingia a causa di un MP mancante. Ramelow aveva già espresso il suo sostegno per la formazione del governo nella notte delle elezioni, a condizione che gli altri partiti fossero interessati - "Farò tutto il possibile per stabilire un governo di maggioranza".

