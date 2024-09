- L'Unione democratica conservatrice (CDU) resta ferma: nessuna collaborazione con l'Alternativa per la Germania (AfD)

La CDU in Sassonia mantiene la sua posizione di non collaborazione con l'AfD, espressa nel 2019, confermando tale posizione per le elezioni statali, come dichiarato dal segretario generale della CDU Alexander Dierks. Tale posizione rimane salda anche dopo le elezioni statali. Dierks non apprezza il termine "fuoco di sbarramento" poiché offre all'AfD l'opportunità di etichettarsi come vittime e martiri. L'AfD si identifica in base a "dichiarazioni dure sui difetti reali o presunti". Secondo Dierks, l'AfD dovrebbe essere trattata come qualsiasi altro partito di opposizione, senza essere messa in evidenza per un trattamento speciale. Non la considera un partito borghese.

Secondo Dierks, la CDU ha partecipato alle elezioni statali per emergere come forza dominante e fornire stabilità allo stato. I risultati delle elezioni evidenziano anche lo stato diviso e l'importanza di concentrarsi sull'unità sociale. "Sono fiducioso che un governo di maggioranza possa essere formato nel Libero Stato di Sassonia attraverso estese trattative."

Dierks ha scelto di non discutere delle prospettive di coalizione per l'Unione. matematicamente, una partnership con l'Alleanza per il Progresso (BSW) e l'SPD è possibile. La CDU esplorerà i punti in comune e i possibili compromessi con il BSW attraverso discussioni. "In definitiva, questo stato richiede un governo stabile, e siamo preparati ad assumersi tale responsabilità."

Nelle elezioni statali della Sassonia, la CDU ha ottenuto il 31,9% dei voti, leggermente sopra l'AfD al 30,6%. Il BSW ha ottenuto l'11,8%, seguito dall'SPD (7,3%) e dai Verdi (5,1%). La Sinistra ha ottenuto solo il 4,5% ma è riuscita a entrare nel parlamento statale grazie a due mandati diretti a Lipsia. Ciò porta alla seguente ripartizione dei seggi nel parlamento statale: CDU 41, AfD 40, BSW 15, SPD 10, Verdi 7, Sinistra 6, Elettori Indipendenti 1.

Alla luce dei voti divisi nelle recenti elezioni al Landtag, Dierks sottolinea la necessità di un governo di maggioranza per mantenere la stabilità in Sassonia. Nonostante la CDU e l'AfD abbiano entrambi ottenuto voti significativi, Dierks rimane risoluto nel trattare l'AfD come qualsiasi altro partito di opposizione.

