- L'Unione democratica conservatrice (CDU) propone un'indagine sulle presunte manipolazioni elettorali.

Dopo le elezioni statali, il nuovo parlamento della Sassonia sta iniziando i suoi primi compiti. Mercoledì, i gruppi CDU e SPD terranno le loro riunioni inaugurali. Nel frattempo, la CDU ha iniziato a esplorare il terreno comune con altri partiti per un possibile governo di coalizione.

Secondo gli annunci del portavoce del partito Paul Schäfer, la CDU ha invitato il Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), l'SPD e i Verdi a parlare. L'AfD e La Sinistra sono stati esclusi. La loro inidoneità è stata risolta, ufficialmente escludendo qualsiasi collaborazione con loro.

La CDU conservatrice all'interno dell'Unione Cristiano Democratica della Sassonia ha dichiarato la sua incapacità di immaginare una partnership con l'AfD, il BSW e non favorisce i Verdi come possibile partner di coalizione. Il presidente Sven Eppinger, che ha ottenuto un seggio della CDU nelle recenti elezioni, propone "nuovi approcci alla politica governativa". Although he refrains from mentioning minority government, the Home Union, under its previous name Values Union, had previously suggested such a model following the 2019 state election.

Investigazione sulle manipolazioni elettorali

La polizia ha avviato le indagini su presunte manipolazioni elettorali. Inizialmente, sono state scoperte circa 100 schede manipolate in due distretti elettorali di Dresda. Sono state scoperte ulteriori manipolazioni in due distretti elettorali a Radeberg e nuovamente a Dresda. In tutti i casi, individui sconosciuti avevano nascosto la scelta di voto sulle schede elettorali per corrispondenza, sostituendola con il micro-partito di estrema destra Sachsen Freiheit. L'Ufficio Criminale dello Stato ora sovrintende alle indagini.

AfD avvia la revisione per il bug del software nella distribuzione dei seggi

Dopo un bug del software che ha influenzato la distribuzione dei seggi per il nuovo parlamento statale, l'AfD ha avviato il processo di revisione. Il leader statale e di fazione Jörg Urban ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di una comprensione completa del problema", sottolineando la necessità di un'analisi esatta dell'errore. "Se vengono rilevate irregolarità, intraprenderemo azioni legali".

Un errore del software ha inizialmente portato alla distribuzione errata dei seggi per i partiti individuali. Dopo la revisione, il comitato elettorale ha corretto la distribuzione dei seggi. Di conseguenza, l'AfD ora ha 40 seggi, perdendo la sua minoranza di blocco, scoraggiando la sua capacità di bloccare certe decisioni all'interno del parlamento statale.

Riunioni costituenti per i gruppi nel parlamento statale

La CDU sarà rappresentata in parlamento da 41 uomini e donne, quattro in meno rispetto all'inizio del precedente mandato. Un membro della CDU ha poi lasciato il gruppo. L'SPD entra in parlamento con dieci membri, come nel precedente periodo legislativo. Il gruppo dei Verdi prevede di tenere la sua riunione costituente il 17 settembre, potenzialmente eleggendo nuovi leader. L'Alleanza Verdi ora ha sette membri, in precedenza dodici.

La Sinistra prevede di stabilire il suo gruppo il 24 settembre. Il ritardo è dovuto alla missione di aiuto della presidente Susanne Schaper in Vietnam in quella data. Schaper, un'infermiera qualificata, ha regolarmente contribuito al paese del Sud-est asiatico. Con sei membri, la Sinistra ora ha una presenza ridotta nell'8° Parlamento statale della Sassonia, con 14 membri in precedenza.

Solo l'AfD e l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) segnalano personale in aumento

L'AfD e l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW), newcomers alle elezioni della Sassonia, sono i soli partiti a segnalare un personale in aumento. BSW ha inviato 15 membri in parlamento, mentre l'AfD ha ampliato la sua rappresentanza da 38 a 40 membri, avendo perso quattro membri durante il precedente mandato.

Il politico della CDU Marko Schiemann rimane il membro più anziano del parlamento. Dopo le dimissioni del presidente del parlamento Matthias Rößer e del suo vice Andrea Dombois (entrambi della CDU), Schiemann rimane l'unico membro continuo dal 1990. Un noto portavoce di destra per la frazione della CDU e specialista della politica europea, Schiemann è considerato una figura chiave nello sviluppo della costituzione della Sassonia.

Possibile alleanza chiamata: Coalizione di mirtilli

although the coalition has not yet formed in Saxony, numerous obstacles must be overcome, a name has already been presented: the Blackberry Coalition. Due to the absence of a country using black (for CDU), red (for SPD), and purple (for the Alliance Sahra Wagenknecht) in its national flag, the concept is inspired by nature.

The blackberry is chosen as the namesake because it represents the party colors of the potential coalition partners in different stages of maturity. The term "Blackberry Coalition" was first introduced by political scientist Karl-Rudolf Korte in an essay.

In the recent Saxony state election, the Saxon Union came in first with 31.9% of the votes, narrowly surpassed by the AfD (30.6%). With CDU Minister President Michael Kretschmer ruling out cooperation with the AfD and the Left Party, the Union's only viable option is to form a coalition with BSW (11.8%) and SPD (7.3%) or BSW and the Greens (5.1%).

