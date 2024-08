L'Unione democratica conservatrice (CDU) non mira ad aumentare l'età di pensionamento prevista dalla legge.

Secondo il capo del partito Friedrich Merz della CDU, non ci sono piani per aumentare l'età pensionabile stabilita per legge. Come ha dichiarato a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) venerdì, "Non troverete un'età pensionabile di 70 anni nel nostro manifesto elettorale o in qualsiasi accordo di coalizione potenziale".

Durante le discussioni interne del partito, Merz ha chiarito di non essere d'accordo con le opinioni contrastanti all'interno della CDU. Lo scorso settimana, Gitta Connemann, capo dell'Unione dei Medi e dell'Economia all'interno della CDU, ha proposto di adeguare l'età pensionabile standard alla speranza di vita e di abolire la possibilità per i lavoratori a lungo termine di andare in pensione anticipatamente senza penalità. Tuttavia, il settore sociale della CDU ha un atteggiamento scettico su questa questione.

Anche se il programma fondamentale della CDU indica che, a lungo termine, la vita lavorativa dovrebbe correlarsi alla speranza di vita, Merz riconosce questo punto. "Tuttavia, siamo contro un'età pensionabile rigida e uno-size-fits-all per tutte le professioni. Semplicemente non è fattibile", ha sottolineato Merz. Attualmente, il limite di età aumenta annualmente, raggiungendo l'età pensionabile standard di 67 nel 2031. Il cancelliere Olaf Scholz e l'SPD respingono fermamente qualsiasi aumento dell'età pensionabile statale.

