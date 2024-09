- L'Unione democratica conservatrice (CDU) ha nominato Alexander Dierks presidente del Parlamento dello Stato.

Dierks è stato scelto dal suo gruppo di partito come potenziale futuro presidente del Landtag, secondo un comunicato. Ha ottenuto il 76% dei voti, come dichiarato nel comunicato. Storicamente, il gruppo più grande in parlamento, in questo caso i Cristiano-Democratici, ha il diritto di proporre un candidato per la carica di presidente del Landtag.

Il capo del gruppo, Christian Hartmann, ha elogiato Dierks, definendolo "adatto per questo ruolo importante". Despite la sua giovane età, Dierks è un parlamentare esperto che ha costantemente superato diverse posizioni. "Alexander Dierks rappresenta l'unità sociale e ha la capacità di raggiungere questo obiettivo in modo imparziale", ha aggiunto Hartmann.

Consigliere fidato di Kretschmer

Originario della Baden-Württemberg, Dierks ha completato la sua istruzione secondaria a Dresda e ha acquisito un Master of Arts in "Politica in Europa" a Chemnitz. Dal 2017, il 36enne lavora come Segretario generale dell'associazione di stato del CDU. Dierks è noto come consigliere fidato del Ministro Presidente Michael Kretschmer. Nel Landtag, ha guadagnato una reputazione come esperto di politica sociale e sanitaria.

Il precedente presidente del Landtag, Matthias Rößler (69), ha deciso di non candidarsi per un altro mandato nelle recenti elezioni statali. L'elezione del Presidente avverrà nella prima sessione del nuovo Landtag, con la data ultima il 1° ottobre. È necessario una maggioranza semplice dei 120 membri del parlamento per l'elezione.

Nelle elezioni statali tenutesi domenica scorsa, l'Unione Sassone è uscita vincitrice con il 31,9% dei voti, superando di poco l'AfD al 30,6%.

Il ruolo di Dierks come consigliere fidato del Ministro Presidente Michael Kretschmer e la sua esperienza in politica sociale e sanitaria nel Landtag saranno senza dubbio utili durante gli sforzi del partito per migliorare l'unità sociale, come suggerito dal capo del gruppo Christian Hartmann. Con la potenziale nomina di Dierks come prossimo presidente del Landtag, il CDU mira a mantenere la sua influenza nella promozione dell'unità e del buon governo all'interno del parlamento.

