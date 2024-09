L'Unione democratica conservatrice (CDU) della Turingia propone di dialogare con il Partito socialdemocratico (SPD) e il Partito di sinistra (BSW).

La situazione in Turingia è piuttosto complessa, ma la CDU ha fatto cenno a potenziali dialoghi: con il BSW e l'SPD. Anche se ciò potrebbe portare a una coalizione, non avrebbero la maggioranza nel parlamento statale. Il partito respinge fermamente un'alternativa più stabile.

La CDU della Turingia ha avviato colloqui preliminari con l'Alleanza per il Progresso e il Benessere Sociale (BSW) e l'SPD. Il segretario generale della CDU, Christian Herrgott, ha dichiarato che il comitato esecutivo statale gli ha autorizzato, insieme al presidente della CDU dello stato Mario Voigt, di condurre queste discussioni. Questi colloqui non riguardano ancora la formazione di una coalizione o l'esplorazione delle possibilità. La decisione è stata unanime tra i membri del comitato esecutivo statale.

Herrgott ha anche sottolineato che la posizione di incompatibilità della CDU rimane valida. "È chiaro: non lavoreremo con l'AfD. L'abbiamo affermato prima delle elezioni e vale ancora ora. Lo stesso vale per una coalizione con la Sinistra", ha detto Herrgott. Ha fatto sapere che si tratta solo dell'inizio di un "lungo, lungo e approfondito processo".

In precedenza, il presidente federale della CDU, Friedrich Merz, aveva sottolineato la risoluzione di incompatibilità riguardo all'AfD e alla Sinistra, e aveva evidenziato che spetta alle associazioni statali della Sassonia e della Turingia gestirla. In precedenza, il comitato esecutivo statale dell'AfD aveva concordato all'unanimità di manifestare l'interesse di parlare con il BSW e la CDU.

Pat impasse post-elettorale

La CDU si è classificata al secondo posto nelle elezioni statali di domenica - dietro l'AfD, guidata dalla figura di estrema destra Bjørn Höcke. Tuttavia, la situazione successiva alle elezioni è complessa. Una coalizione CDU, BSW e SPD, spesso menzionata in precedenza, non avrebbe la maggioranza dei seggi nel nuovo parlamento statale di Erfurt, con soli 44 seggi. L'AfD e la Sinistra, con 44 seggi ciascuna, potrebbero potenzialmente opporsi a questo, portando a un'impasse.

Il comitato esecutivo statale della CDU ha affrontato anche questioni di personale: decidendo all'unanimità che Voigt dovrebbe candidarsi per la rielezione come capo del gruppo parlamentare, e il deputato Andreas Bühl per il ruolo di responsabile degli affari parlamentari.

La CDU ha mostrato interesse a condurre discussioni con l'Alleanza per il Progresso e il Benessere Sociale (BSW), poiché il comitato esecutivo statale del BSW ha espresso il desiderio di parlare con loro. despite these discussions, the CDU has reiterated its stance of incompatibility with the AfD and the Left, which could potentially complicate coalition negotiations.

Leggi anche: