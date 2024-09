La linea difensiva dell'Union Berlin ha dimostrato una notevole forza durante la loro partita contro Leipzig. La squadra di social media del club ha celebrato questo traguardo con un commento umoristico sulla demolizione dei ponti di Dresda. I lavori di demolizione del ponte Carol dovrebbero essere completati a breve.

La squadra di social media dell'Union Berlin ha suscitato controversia con un commento disinvolto sui ponti di Dresda sulla loro piattaforma durante la prima metà della partita contro l'RB Leipzig. "Pausa. Difensivamente più stabili di qualsiasi ponte sassone. Continuate così, ragazzi!", ha pubblicato un membro della squadra su X.

Non è stato fino a quasi due ore dopo che i berlinesi si sono resi conto di aver oltrepassato il limite con il loro commento, data la caduta del ponte Carol di Dresda del giorno precedente. L'Union si è affrettata a porgere le scuse al popolo di Dresda e alla città, ammettendo di essersi lasciati trasportare dal momento.

La difesa dell'Union Berlin ha brillato mentre Leipzig non è riuscito a segnare nemmeno un calcio di rigore: nonostante aver avuto il sopravvento per tutta la partita, Leipzig ha ottenuto solo un pareggio per 0:0 contro l'Union Berlin, mantenendo la loro striscia di tre vittorie consecutive. 47.800 spettatori hanno assistito all'unico evento degno di nota della partita di Bundesliga, quando Lois Openda ha fallito un calcio di rigore al 74º minuto. Prima della controversia sui social media, l'attenzione era stata posta sui giocatori assenti. Leipzig era senza il loro allenatore Marco Rose, che stava scontando una sospensione dopo la partita di Leverkusen. Anche se Rose era presente sul campo durante il riscaldamento, ha passato il controllo all'assistente Alexander Zickler 30 minuti prima del calcio d'inizio.

La mattina di mercoledì, una sezione del ponte Carol, che attraversa l'Elba, è crollata a Dresda. Per fortuna, non ci sono stati feriti. I lavori di demolizione sul lato della città nuova dovevano essere completati entro la sera, secondo il portavoce dei vigili del fuoco Michael Klahre. Questo è stato proprio in tempo per il previsto livello di 4 metri dell'Elba a Dresda domenica mattina, che ha scatenato l'allarme di livello 1, ha spiegato René Herold, capo dell'ufficio ambientale di Dresda. Il livello dell'acqua normale è di circa 2 metri.

Le scuse dell'Union Berlin per il loro commento sul campionato di calcio si sono estese al riconoscimento della situazione in corso a Dresda, dicendo: "Ci scusiamo sinceramente per il nostro commento insensibile sui ponti di Dresda e offriamo le nostre più sincere condoglianze per l'incidente del ponte recente".

