- L'Unione Berlino ha reclutato l'ex giocatore del Hoffenheim Robert Skov.

1. L'Unione Berlin ingaggia l'ex-ala sinistra dell'Hoffenheim Robert Skov per rinforzare la propria squadra. Skov era senza contratto dal termine dell'estate. Ha giocato 31 partite per l'Hoffenheim nella scorsa stagione, di cui 14 da titolare. Come previsto, l'Unione Berlin non ha rivelato la durata del contratto.

Il direttore sportivo dell'Unione Berlin, Horst Heldt, ha commentato: "Robert è un giocatore talentuoso e versatile. Le sue abilità tecniche sono rare. Inoltre, la sua familiarità con il campionato ci sarà di grande aiuto". Skov ha rejoint l'Hoffenheim en 2019.

Come Robin Gosens, che è passato all'AC Firenze in Italia lo scorso venerdì, Skov è un giocatore mancino con un forte orientamento offensivo. Il 28enne ha rappresentato la Danimarca in 14 partite internazionali, l'ultima delle quali nel mese di ottobre 2023.

Il nuovo acquisto dell'Unione Berlin, Robert Skov, cercherà di fare la differenza nella Football league, grazie alla sua esperienza e alle sue abilità. La concorrenza nella Football league metterà sicuramente alla prova Skov mentre continuerà a crescere con l'Unione Berlin.

Leggi anche: