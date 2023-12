L'Union Berlino si scusa per gli incidenti antisemiti durante la partita contro il Maccabi Haifa

Un gruppo di tifosi tedeschi del Maccabi Haifa è stato oggetto di insulti antisemiti durante la partita allo Stadio Olimpico di Berlino, secondo un comunicato dell'Union Berlin pubblicato venerdì.

"Questo comportamento è vergognoso e non lo tollereremo. Ci scusiamo con le persone colpite. L'antisemitismo è purtroppo ancora presente nella nostra società, ed è per questo che si manifesta anche allo stadio", ha dichiarato il presidente del club Dirk Zingler nel comunicato.

"Tuttavia, non tollereremo mai discriminazioni nei nostri ranghi. È importante rimanere vigili e lavorare instancabilmente contro di essa".

Zingler ha dichiarato che il club sosterrà le indagini della polizia sull'incidente.

Secondo un comunicato stampa del Forum giovanile della società tedesco-israeliana, è stata lanciata birra contro il gruppo di tifosi del Maccabi Haifa, che sono stati anche oggetto di insulti antisemiti e minacce di violenza.

Un sostenitore dell'Union Berlin avrebbe tentato di bruciare una bandiera israeliana.

Altri sostenitori dell'Union Berlin sono intervenuti e hanno scambiato i posti con i tifosi del Maccabi Haifa.

Il forum dei giovani ha ringraziato questi tifosi per la loro solidarietà e si è detto soddisfatto della rapida risposta del club.

La rete antidiscriminazione FARE ha pubblicato sul suo account Twitter una foto che mostra un sostenitore dell'Union Berlin che fa il saluto nazista durante la partita.

"Quest'uomo ha fatto il saluto nazista ai tifosi del Maccabi e ha maltrattato coloro che lo hanno richiamato", si legge nel tweet.

Il Maccabi Haifa non ha commentato gli incidenti, ringraziando invece gli avversari per la loro ospitalità in un tweet.

La CNN ha contattato il Maccabi Haifa, la UEFA e la polizia di Berlino per un commento.

La partita, vinta dalla squadra tedesca per 3-0, è stata un evento simbolico, che ha segnato la prima volta di una squadra israeliana nello stadio olimpico, costruito per i Giochi Olimpici del 1936 durante l'era nazista.

L'Union Berlino gioca normalmente le sue partite casalinghe allo Stadion an der Alten Försterei.

Tuttavia, il terreno non soddisfa i requisiti per le partite delle competizioni europee della UEFA, quindi la partita è stata giocata allo Stadio Olimpico.

Il numero di incidenti antisemiti in Germania è cresciuto costantemente negli ultimi anni, come ha riferito Deutsche Welle a febbraio.

Nei 12 mesi fino alla fine di gennaio 2021 si sono verificati almeno 2.275 crimini antisemiti, di cui circa 55 violenti.

Fonte: edition.cnn.com