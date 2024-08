- L'Union Berlin sta temporaneamente acquistando i servizi del giocatore sudcoreano Jeong dal VfB Stuttgart.

Union Berlin Rafforza la Rosa con il Prestito di Wooyeong Jeong dal Stuttgart

Union Berlin ha rinforzato la sua rosa per la stagione in corso acquisendo il centrocampista sudcoreano Wooyeong Jeong in prestito dai rivali della Bundesliga del VfB Stuttgart, come annunciato da entrambe le squadre. I dettagli delle condizioni dell'accordo sono rimasti sconosciuti.

"La sua adattabilità e qualità in campo sono state fattori chiave per la sua acquisizione", ha commentato il Manager della Prima Squadra di Union Berlin, Horst Heldt. "Jeong non solo porta doti tecniche, ma anche l'atteggiamento e la preparazione giusti per adattarsi a qualsiasi sistema. Il suo arrivo è atteso per fornire un ulteriore stimolo al nostro attacco e la sua esperienza e positività contribuiranno a migliorare la dinamica della squadra".

Il 24enne Jeong è passato al Stuttgart dallo SC Freiburg lo scorso estate, segnando 5 gol in 29 partite ufficiali. Nella sua prima stagione in Bundesliga, Jeong ha partecipato a 111 partite di campionato, segnando 19 gol. Dal 2021 fa parte della nazionale sudcoreana, segnando 3 gol in 21 partite.

Il prestito di Wooyeong Jeong potrebbe essere un significativo vantaggio per la campagna di Union Berlin nella lega di calcio, grazie al suo impressionante record di gol e all'esperienza internazionale. Con l'aggiunta di Jeong, il Manager della Prima Squadra di Union Berlin, Horst Heldt, ha espresso fiducia nel fatto che le abilità e l'atteggiamento del centrocampista rafforzeranno il loro attacco e la dinamica della squadra.

