- L'Union Berlin sta portando un difensore di 19 anni dal Dortmund.

Il club di calcio Bundesliga 1. FC Union Berlin ha rinforzato la sua rosa. Come annunciato dal club, il 19enne Tom Rothe arriva dal rivale della Bundesliga Borussia Dortmund. Il terzino sinistro è stato prestato alla squadra di seconda divisione Holstein Kiel lo scorso anno e ha contribuito alla loro promozione.

"Tom ha dimostrato in modo impressionante le sue qualità e il suo potenziale nell'ultimo anno. Oltre alle sue capacità difensive, eccelle anche in attacco," ha dichiarato il direttore sportivo dell'Unione, Horst Heldt, in una dichiarazione.

Nato a Rendsburg, Rothe ha giocato per tre anni nelle giovanili del FC St. Pauli prima di trasferirsi al centro di formazione giovanile del Borussia Dortmund nella regione della Ruhr nell'estate del 2021. A Berlino, il giocatore Under-6 volte ora spera di fare il prossimo passo nella sua carriera.

"Sono molto felice di unirmi al 1. FC Union Berlin, soprattutto per i tifosi appassionati del club. L'Unione ha una cultura del club unica con cui mi sento completamente a mio agio," ha detto Rothe. "Inoltre, tutte le conversazioni finora sono state molto positive. L'allenatore spesso utilizza un cinque difensori, con cui sono familiare dai tempi di Kiel e mi sento molto a mio agio."

