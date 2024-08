- L'Union Berlin ha ottenuto un contratto di prestito per l'attaccante serbo Ilic.

1. FC Union Berlin ha acquisito un nuovo centravanti, con l'attaccante serbo Andrej Ilic (24) che si unisce alla squadra della Bundesliga dal campione della Ligue 1 OSC Lille, in prestito. Come loro abitudine, i berlinesi non hanno rivelato dettagli sulla cifra del trasferimento o sulla durata del contratto nel loro annuncio.

"Stiamo ottenendo un centravanti solido e fisicamente robusto con un curriculum di gol comprovato", ha dichiarato il direttore generale Horst Heldt. "Pensiamo che possa fare subito la differenza e siamo entusiasti che abbia rejointo la nostra squadra".

Ilic è sotto contratto con Lille dal febbraio 2024, ma il suo minutaggio è stato limitato a causa di un grave infortunio. Questa stagione ha fatto solo una breve apparizione.

Macchina da Gol Proveniente

Con un'altezza di 1.89 metri, Ilic vanta un'impressionante lista di gol dalle sue esperienze in vari campionati, tra cui Norvegia e Lettonia. In 169 apparizioni professionali finora, Ilic ha segnato 65 gol e ne ha forniti 22 ai compagni di squadra.

Si dice che Union Berlin avesse espresso interesse anche per l'attaccante Ragnar Ache della 2. Bundesliga del 1. FC Kaiserslautern, ma i due club non sono riusciti a trovare un accordo.

