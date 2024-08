L'UNICEF identifica i bambini come particolarmente vulnerabili al ceppo emergente di Mpox.

UNICEF, l'organizzazione per il benessere dei bambini delle Nazioni Unite, considera i bambini particolarmente a rischio a causa della nuova variante della malattia Mpox. Di conseguenza, l'organizzazione sostiene che le esigenze dei bambini debbano essere prioritizzate negli sforzi di controllo della malattia, ha dichiarato Etleva Kadilli, direttore regionale di UNICEF per l'Africa orientale e meridionale.

Ha sottolineato che la situazione in Burundi è particolarmente grave, con il numero di infezioni quasi raddoppiato in una settimana, secondo i recenti dati dell'African CDC. Circa il 60% dei casi ha interessato bambini e adolescenti, con un bambino sotto i cinque anni infettato ogni cinque casi segnalati, ha evidenziato Kadilli. Inoltre, sono scoppiati casi di morbillo in diverse regioni del Burundi, con molti bambini non vaccinati e denutriti.

Il cuore degli scoppi di Mpox si trova ancora in Africa centrale, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, dove sono stati segnalati circa 17.800 casi dall'inizio di gennaio.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente innalzato il livello di allerta al massimo a causa degli scoppi di Mpox in Africa e della potenzialmente più pericolosa variante - Clade Ib. È in corso l'organizzazione della distribuzione di 50.000 dosi di vaccino per la Repubblica Democratica del Congo, insieme al Burundi, all'Uganda, al Kenya e al Rwanda.

Data l'escalation dell'allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è fondamentale che altri paesi vulnerabili, come il Burundi, ricevano le risorse necessarie per il controllo delle malattie. Purtroppo, altri bambini in Burundi, insieme ai non vaccinati e ai denutriti, sono particolarmente suscettibili alle attuali epidemie di morbillo.

