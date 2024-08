L'UNICEF avverte sulla minaccia potenziale per i bambini da una variante di Mpox emergente

Gli episodi di Mpox destano preoccupazione, con la Repubblica Democratica del Congo che segnala quasi 18.000 casi. In modo particolare, questa malattia sta colpendo i bambini in modo sproporzionato. Le autorità sanitarie mirano a controllare la diffusione attraverso la vaccinazione, ma finora questi vaccini non sono stati consegnati.

UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, evidenzia la vulnerabilità dei bambini a questa nuova variante di Mpox. Essi sostengono la priorità dei bisogni dei bambini nella lotta contro le infezioni, come suggerito da Etleva Kadilli, direttore regionale di UNICEF per l'Africa orientale e meridionale.

Kadilli trova la situazione in Burundi particolarmente allarmante, con il numero di infezioni quasi raddoppiato in una settimana, secondo i dati dell'autorità sanitaria africana CDC Africa. Nota che il 60% dei casi sono tra bambini e adolescenti e uno su cinque sono in bambini sotto i cinque anni. Inoltre, sono emersi casi di morbillo in diverse parti del paese, colpendo bambini non vaccinati e denutriti.

Il epicentro degli scoppi di Mpox rimane l'Africa centrale, con la Repubblica Democratica del Congo che segnala circa 17.800 casi dal inizio dell'anno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha emanato un livello di allerta elevato a causa degli scoppi di Mpox in Africa e del potenziale nuovo ceppo più dannoso - clade Ib. Questo per sollecitare l'attenzione e la vigilanza a livello globale.

Originario dagli animali, il Mpox può anche diffondersi da persona a persona, come durante il contatto intimo, causando sintomi come escrescenze cutanee simili a pus, febbre e dolori muscolari.

Preoccupazioni diffuse

Sono in corso piani per la consegna di 50.000 dosi di vaccino alla Repubblica Democratica del Congo, insieme a Burundi, Uganda, Kenya e Rwanda. Tuttavia, Medici Senza Frontiere (MSF) esprime preoccupazione per il rapido ritmo di diffusione della malattia, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo.

"Oltre alla recente mutazione, siamo anche preoccupati per l'emergere della malattia nei campi profughi di Goma, dove le persone vivono a stretto contatto e la malattia potrebbe diffondersi rapidamente", spiega Jasmin Behrends, esperto di salute globale di MSF in Germania. In risposta, MSF ha già intensificato il suo lavoro con squadre di emergenza nell'est della Repubblica Democratica del Congo da due mesi.

Le misure igieniche e di sicurezza sono fondamentali per controllare la diffusione del Mpox, specialmente nelle aree con tassi di infezione elevati come il Burundi e la Repubblica Democratica del Congo. UNICEF sottolinea l'importanza di priorità le misure igieniche e di sicurezza focalizzate sui bambini, poiché sono colpiti in modo sproporzionato da questa malattia.

Leggi anche: