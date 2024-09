L'Ungheria sostiene una maggiore collaborazione economica con la Russia alle 15:26.

Il Ministro degli Esteri ungherese spinge per la collaborazione economica con la Russia al di fuori dei limiti delle sanzioni dell'UE Il Ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, sostiene l'aumento della partnership economica con la Russia in settori non colpiti dalle sanzioni dell'UE. Ha espresso questa prospettiva durante una conferenza stampa congiunta con il Ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, tenuta durante un forum economico tra i due paesi in Ungheria. Szijjártó ha ribadito la sua posizione secondo cui le sanzioni dell'UE, come viste dal governo ungherese, sono inefficaci. L'Ungheria è membro sia dell'UE che della NATO. Le visite di funzionari del governo russo a tali paesi sono diventate meno frequenti dopo l'inizio del conflitto in Ucraina.

14:57 Ucciso presunto combattente americano filorussista da soldati russi Secondo i resoconti da Mosca, un cittadino americano coinvolto in attività separatiste filorusse nell'est dell'Ucraina è stato brutalmente ucciso da soldati russi. Un comitato investigativo per crimini gravi ha riferito che l'omicidio è stato commesso da tre soldati russi ad aprile, con un quarto soldato accusato di aver aiutato a nascondere il corpo. Non è stato rivelato alcun movente. Russell Bentley, anche noto come "Texas" o "Cowboy di Donbass", si è unito ai separatisti filorussi in Ucraina nel 2014 e ha continuato a combattere al loro fianco fino al 2017, dopodiché è rimasto nell'est dell'Ucraina.

14:43 Zelensky cerca il rapido sostegno di Biden per il "piano di vittoria" Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera di ottenere il sostegno del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il suo piano per porre fine alla guerra in Ucraina durante la sua prossima visita a Washington. "Spero sinceramente che lo sostenga", ha dichiarato venerdì a Kyiv durante una conferenza stampa congiunta con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il "piano di vittoria" comporta decisioni rapide degli alleati, che devono essere prese tra ottobre e dicembre, ha affermato. "Abbiamo fiducia nel successo di questo piano", ha aggiunto Zelensky.

14:28 La Russia riprenderebbe presto il controllo sulla regione di Kursk La Russia afferma che riprenderà presto il controllo sulla regione contestata di Kursk attualmente occupata dalle truppe ucraine, secondo le loro affermazioni. "I nostri soldati stanno facendo un lavoro eccellente e alla fine riusciranno. Il controllo sarà ripristinato", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Anche se la situazione nelle regioni russe occupate è attualmente critica, Peskov prevede un cambiamento positivo a favore della Russia nel prossimo futuro. Non sono stati forniti dettagli sulla strategia dell'esercito, mentre Peskov ha rifiutato di stabilire una tempistica.

14:03 La Russia era a conoscenza dell'avanzata ucraina verso Kursk Secondo un rapporto del Guardian che cita documenti russi presunti sequestrati dall'esercito ucraino durante l'offensiva di Kursk, le autorità e l'esercito della regione russa di Kursk potrebbero essere state informate dell'avanzata ucraina. L'autenticità dei documenti non è stata ancora verificata, ma presentano caratteristiche comuni nelle comunicazioni militari russe genuine. Il rapporto suggerisce che avvertimenti di specifiche avanzate ucraine sul territorio russo sono stati emessi tra le autorità e l'esercito russi, ma questi avvertimenti risalgono a gennaio 2024. Misure per rafforzare la difesa del confine sono state ordinate già a metà marzo, although persistono preoccupazioni per unità sotto organico composte principalmente da riservisti poco addestrati. Le forze ucraine hanno iniziato un attacco a sorpresa nella regione di Kursk all'inizio di agosto.

13:30 BBC: oltre 70.000 soldati russi uccisi in Ucraina identificati Un portale di notizie russe e la BBC hanno apparentemente identificato più di 70.000 soldati russi morti in Ucraina, secondo i loro resoconti. Il servizio russo della BBC ha confermato i nomi di 70.112 soldati russi uccisi in Ucraina, anche se il numero effettivo è considerato più alto. Questo conteggio è stato ottenuto attraverso una revisione di dichiarazioni ufficiali, necrologi online, avvisi di morte e l'osservazione di tombe in cimiteri russi, coprendo il periodo dal inizio della guerra a febbraio 2022 a settembre 19. Mediazona, un sito di notizie russe indipendente, stima che almeno 120.000 soldati russi siano stati uccisi in Ucraina. Il governo russo mantiene informazioni statistiche sui soldati russi uccisi in guerra come materia riservata.

12:50 L'Ucraina proibisce l'uso di Telegram per gli ufficiali e l'esercito L'Ucraina ha principalmente vietato l'uso della piattaforma di telecomunicazione Telegram per funzionari governativi, militari e di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ha annunciato su Facebook che l'installazione e l'utilizzo di Telegram su dispositivi ufficiali di funzionari governativi, personale militare, dipendenti nei settori sicurezza e difesa e aziende che operano nell'infrastruttura critica sono ora proibiti. Il divieto è motivato da preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

12:23 Raiffeisen Bank vende la filiale in Belarus Raiffeisen Bank International (RBI) ha concordato la vendita della sua filiale in Belarus e il ritiro dal mercato lì. La banca austriaca ha annunciato la firma di un accordo per la vendita della sua partecipazione del 87,74% a Soven 1 Holding Limited. La vendita avrà un impatto significativo sulla performance finanziaria della banca. Raiffeisen Bank International ha già notevolmente ridotto la sua presenza aziendale in Russia a causa della pressione della Banca centrale europea, ma un tribunale russo ha emesso un'ordinanza provvisoria che impedisce a RBI di vendere la sua banca filiale in Russia.

12:01 Report: l'UE pianifica un prestito di €35 miliardi per l'Ucraina La Commissione Europea starebbe pianificando un prestito di €35 miliardi per l'Ucraina come parte dei piani di aiuti finanziari dei sette principali paesi industrializzati del mondo (G7), secondo il Financial Times, citando tre fonti vicine alla questione. Il prestito è parte dell'obiettivo del G7 di fornire all'Ucraina $50 miliardi (circa €46 miliardi) attraverso l'utilizzo dei profitti degli asset statali russi congelati.

Subito dopo, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato pubblicamente gli aiuti finanziari di fino a €35 miliardi attraverso il suo conto X.

11:33 Russia Avverte l'Occidente: Non Ignorare gli Avvertimenti Sulle Forniture di Armi a Lungo RaggioL'amministrazione russa consiglia all'Occidente di non trascurare gli avvertimenti riguardanti la fornitura di armi con portata aumentata a obiettivi all'interno dello spazio territoriale russo. Una simile situazione potrebbe modificare significativamente la natura del conflitto, precisa la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. Ella considera tali azioni come un gioco con il fuoco, sostenendo che il conflitto potrebbe assumere una forma completamente diversa con potenziali conseguenze disastrose a livello globale. Zakharova non vede spazio per il dialogo con gli Stati Uniti in questo momento. Di conseguenza, un summit tra il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il suo omologo americano Antony Blinken ai margini dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York non si materializzerà, poiché "nessuna delle due parti ha nulla di concreto da discutere". In precedenza, il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg aveva sottolineato che numerous linee rosse erano state tracciate dal presidente russo Vladimir Putin che non aveva oltrepassato. "Non le ha oltrepassate perché capisce che la NATO è l'alleanza militare più potente a livello globale," ha espresso Stoltenberg.

10:53 UE: Impossibile Espulsione Forzata di Uomini Ucraini in Età di LevaLa Commissione Europea ha ribadito che gli uomini ucraini in età di leva non possono essere espulsi forzatamente dai paesi dell'UE. Ciò è impossibile a seguito della direttiva sulla protezione temporanea, chiarisce la commissaria UE per gli Affari Interni Ylva Johansson, come riportato da "Ukrajinska Prawda". Ella dichiara che supporteranno coloro che intendono fare ritorno in Ucraina e si impegneranno con le autorità e il governo ucraini per elaborare le misure più efficaci a tale scopo. Sottolinea che nessuno sarà espulso dall'UE. In precedenza, il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva invitato i paesi dell'Europa occidentale a incoraggiare gli uomini ucraini in età di leva a fare ritorno in Ucraina. Il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha avrebbe apparentemente approvato questa idea.

10:12 Freuding Trovato "Varchi" nelle Sanzioni RussiIl coordinatore militare dell'aiuto tedesco all'Ucraina, Christian Freuding, osserva che la produzione di armi russe è diventata più difficile a causa della sua catena di fornitura di componenti complessa; tuttavia, sono riusciti a perseverare. Ci riescono attraverso scorciatoie e facendo affidamento sull'aiuto di partner come la Cina, la Corea del Nord e l'Iran. Nonostante le sanzioni mostrino segni di efficacia, esistono possibilità di "scoprire varchi o addirittura vie legali di evasione."

09:03 von der Leyen Promette ulteriore Sostegno per l'Approvvigionamento di Energia dell'UcrainaLa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha promesso ulteriore sostegno per l'approvvigionamento di energia dell'Ucraina durante il prossimo periodo invernale durante la sua visita a Kyiv. "La mia ottava visita a Kyiv coincide con l'inizio della stagione del riscaldamento, con la Russia che continua a prendere di mira l'infrastruttura energetica," ha scritto sulla piattaforma online X. Ha anche condiviso un'immagine del suo arrivo alla stazione di Kyiv. "Rafforzeremo la tenacia dell'Ucraina. Sono qui per discutere dell'assistenza dell'Europa, che comprende i preparativi per l'inverno, la difesa, l'adesione all'UE e i progressi sui prestiti del G7."

08:20 UE Valuta la Sospenzione del Viaggio senza Visto per i GeorgianiBruxelles sta valutando la sospensione dei privilegi del viaggio senza visto per i georgiani nell'UE, a causa del regresso democratico sotto il partito Sogno Georgiano. "Tutte le vie sono in considerazione" se la Georgia non cambierà rotta verso l'autoritarismo, inclusa "la possibile interruzione temporanea della liberalizzazione dei visti," rivela un portavoce anonimo dell'UE. Di recente, il partito al governo Sogno Georgiano ha adottato una legge sugli agenti stranieri che copia la legislazione oppressiva russa utilizzata contro i critici del Cremlino.

07:42 Ucraina Condanna la Proposta della Polonia Sulla CrimeaIl ministero degli Esteri ucraino ha condannato una proposta polacca riguardante lo status della Crimea, sottolineando che non ci sono possibilità di compromessi. Il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva proposto di tenere un referendum come parte di una potenziale strategia di negoziazione con la Russia. "Tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati sulla liberazione della penisola, piuttosto che accontentare l'appetito del Cremlino a spese degli interessi dell'Ucraina e del diritto internazionale," ha spiegato il ministero con sede a Kyiv.

06:29 von der Leyen Si Recrà a Kyiv - Incontri con ZelenskyjLa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si recherà a Kyiv oggi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato discussioni con lei riguardanti i preparativi per l'inverno. "Naturalmente, la questione energetica è una preoccupazione prioritaria," ha dichiarato. Verranno discussi anche la situazione sul fronte, le consegne di armi e i progetti congiunti di armamenti, oltre all'adesione dell'Ucraina all'UE e all'ulteriore assistenza finanziaria per la nazione colpita.

05:32 L'Ucraina Partecipa per la Prima Volta all'Esercizio NATOL'Ucraina partecipa per la prima volta a un'esercizio NATO sotto la guida olandese. L'esercizio, che test

15:25 Lufthansa valuta la sospensione dei voli Francoforte-Pechino a causa delle sanzioni russe

Lufthansa sta valutando il suo servizio regolare tra Francoforte e la capitale cinese Pechino. Una decisione verrà presa in ottobre. Un rappresentante della compagnia ha sottolineato un "ambiente di mercato estremamente squilibrato" per le compagnie aeree europee rispetto a quelle cinesi e del Golfo e del Bosforo, che traggono beneficio da bassi costi del lavoro, bassi standard di vita e consistenti investimenti governativi nel settore aeronautico. Inoltre, queste compagnie aeree possono ancora attraversare lo spazio aereo russo, che è stato chiuso per compagnie aeree europee e americane dal momento dell'adozione delle sanzioni contro la Russia a causa del conflitto in Ucraina. Di conseguenza, sono costrette a circumnavigare la Russia, con conseguenti aumenti dei costi del carburante.

14:27 Forze russe attaccano il centro energetico a Sumy

Le forze russe hanno avviato una nuova serie di attacchi aerei nel tardo pomeriggio, bombardando una casa di riposo nella città ucraina di Sumy e prendendo di mira il suo settore energetico. Un civile è stato ucciso dalle autorità ucraine. Un'organizzazione di monitoraggio affiliata alle Nazioni Unite ha affermato che gli attacchi alla rete elettrica hanno probabilmente violato il diritto umanitario internazionale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha dichiarato in una dichiarazione che il divario di fornitura di energia in Ucraina potrebbe aumentare a un terzo della domanda peak durante i mesi invernali critici.

13:25 Circa 1,18 milioni di ucraini in Germania

Il numero di rifugiati in Germania ha raggiunto un nuovo picco. Secondo il Registro degli Stranieri, la popolazione di rifugiati nel paese era di circa 3,48 milioni alla fine del primo semestre del 2024, con un aumento di circa 60.000 rispetto alla fine del 2023. Si tratta del numero più alto dal 1950, come riportato dal "Neue Osnabrücker Zeitung", citando una risposta del governo tedesco a una domanda parlamentare del partito di sinistra. Dei 3,48 milioni di rifugiati, circa 1,18 milioni provenivano dall'Ucraina, con un aumento di circa 45.000 rispetto alla fine del 2023. Tale conteggio include ogni individuo, indipendentemente dal suo status di richiedente asilo, rifugiato riconosciuto o residente tollerato.

12:22 Lindner: l'aiuto all'Ucraina non giustifica la sospensione del freno al debito

I politici SPD e Verdi spesso traggono profitto da un accordo all'interno della coalizione del semaforo per ignorare temporaneamente il freno al debito per l'aiuto esteso all'Ucraina nella disputa di bilancio. Il ministro delle Finanze e leader del FDP Christian Lindner respinge tali proposte: "Non sono a conoscenza di un tale accordo. Non avrei acconsentito a una tale risoluzione". La guerra in Ucraina è grave, ma non costituisce uno stato di emergenza secondo la Legge fondamentale. "Per l'Ucraina, stiamo attivamente promuovendo un programma congiunto di aiuti da 50 miliardi di dollari da parte dei paesi del G7, oltre all'aiuto individuale", afferma Lindner.

21:23 La Bulgaria propone il divieto di importazione di uova ucraine

La Bulgaria proporrà il divieto di importazione di uova dall'Ucraina in una riunione del Consiglio dell'Agricoltura e della Pesca dell'UE prevista per il 23 settembre a Bruxelles. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura bulgaro Georgi Takhov. Il divieto è una conseguenza delle dispute in corso tra l'Ucraina e i paesi dell'UE orientali riguardo al commercio agroalimentare. Queste dispute hanno dato luogo a blocchi di frontiera al confine ucraino-polacco, divieti di importazione di mais e grano ucraini e manifestazioni di agricoltori in Polonia e Bulgaria.

20:13 Merz non vede alcuna prospettiva per un processo di pace con la Russia

Il leader della CDU Friedrich Merz esprime preoccupazione per la situazione in Ucraina e afferma: "Non vedo alcuna possibilità di avviare un processo di pace al momento". La Russia si fermerà solo quando l'azione militare ulteriore sembrerà inutile o se Kiev cederà. A lungo termine, la Germania dovrà continuare a sostenere militarmente l'Ucraina. "Sono convinto che dobbiamo difendere la libertà e la pace dalla Russia, non con la Russia", afferma Merz. Si tratta di una dolorosa realtà. "Non c'è alternativa al momento, almeno fino a quando Putin e il suo regime non saranno deposti".

qui.La Commissione Europea, in qualità di attore chiave nella comunità internazionale, potrebbe potenzialmente coinvolgere la Commissione in discussioni sulla posizione dell'UE riguardo alla proposta di collaborazione economica dell'Ungheria con la Russia al di fuori dei limiti delle sanzioni dell'UE.

Nel contesto delle relazioni diplomatiche tra i paesi, è fondamentale per la Commissione mantenere linee di comunicazione aperte riguardo alle sanzioni internazionali e il loro impatto sui vari settori, poiché le intenzioni dell'Ungheria potrebbero avere ripercussioni oltre i suoi confini.

