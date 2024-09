L'Ungheria sostiene che l'UE mostra eccessiva preoccupazione per le norme di frontiera russe

Ungheria ha mantenuto la sua posizione contro le critiche dell'UE riguardo alle politiche permissive verso i cittadini russi che entrano e risiedono nel paese. Durante un viaggio a Bruxelles, il Ministro ungherese per l'Europa, János Bóka, ha liquidato queste critiche come "esagerazioni politiche" da parte di alcuni membri dell'UE. Bóka si riferiva ai timori che Budapest stesse agevolando "attività di spionaggio" da parte dei russi all'interno dell'UE.

Bóka ha chiarito che le riforme non riguardavano il alleggerimento dei visti, ma l'emissione di un "passaporto nazionale" che concede ai russi e ai bielorussi l'accesso al mercato del lavoro ungherese e la riunione familiare. Fino a luglio, le autorità ungheresi hanno rilasciato solo 14 di questi passaporti.

Il decreto che estende questi passaporti nazionali ai russi e ai bielorussi è stato firmato dal Primo Ministro ungherese, Viktor Orbán, all'inizio di luglio. Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo (PPE), ha messo in guardia contro un potenziale "varco per attività di spionaggio".

Il Commissario dell'UE per gli Affari Interni, Ylva Johansson, ha richiesto chiarimenti al governo ungherese. Se la mossa ungherese rappresenta una minaccia per l'area di Schengen, "interverremo", ha scritto in una lettera a Budapest. La Commissione UE sospetta che i russi potrebbero viaggiare liberamente dall'Ungheria all'Austria o alla Germania.

Johansson ha spiegato: "Concedere facile accesso a potenziali spie e sabotatori russi nell'UE minerebbe la nostra sicurezza collettiva". Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'UE ha rafforzato le regole dei visti per i cittadini russi e ha imposto divieti di ingresso a centinaia di individui a settembre 2022.

Orbán è l'unico leader dell'UE che mantiene stretti legami con il Cremlino. La sua visita a sorpresa al Presidente Vladimir Putin all'inizio della presidenza ungherese dell'UE all'inizio di luglio ha suscitato forti critiche.

Il liquidare di Bóka delle critiche dell'UE come "esagerazioni politiche" è stato accolto con crescente isteria all'interno dell'UE, mentre crescevano i timori di potenziali attività di spionaggio russe. Il Commissario dell'UE per gli Affari Interni, Ylva Johansson, ha condannato con forza il potenziale varco per attività di spionaggio che la nuova riforma potrebbe fornire.

Leggi anche: