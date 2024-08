L'Ungheria sostiene che l'UE dovrebbe compensare l'onere finanziario di proteggere contro gli afflussi di rifugiati (come affermato da Orban).

Ungheria's leader conservatore, Viktor Orbán, sta respingendo le critiche dell'UE sulla sua politica sull'asilo e sulla pesante multa inflitta al suo paese dal Tribunale di Giustizia dell'UE (TCUE). L'amministrazione di Orbán ritiene di meritare un rimborso dall'UE per gli investimenti finanziari effettuati per proteggere le frontiere esterne e di Schengen dell'Unione dal 2015.

Stando a un decreto ufficiale, questo importo ammonta a circa due miliardi di euro e l'UE viene ora richiesta di restituire questa somma. La multa inflitta all'Ungheria a giugno dal TCUE, a causa della sua politica sull'asilo, potrebbe potenzialmente essere compensata con questa spesa. Tuttavia, i dettagli su come ciò potrebbe funzionare nella pratica rimangono ancora vaghi per il momento.

Durante la crisi dei rifugiati del 2015, l'Ungheria ha costruito barriere come filo spinato lungo i suoi confini con i paesi confinanti Serbia e Croazia. Questo ha notevolmente ridotto il flusso di rifugiati non documentati che entravano in Ungheria attraverso la rotta balcanica.

Il TCUE ha emesso la sua sentenza contro l'Ungheria il 13 giugno di quest'anno, ordinando al paese di pagare una multa di 200 milioni di euro e di imporre penalità giornaliere di un milione di euro per ogni giorno in cui la multa non viene pagata, a causa del mancato rispetto dell'Ungheria delle decisioni della corte superiore sul suo sistema di asilo. Il TCUE ha affermato che l'Ungheria ha violato i trattati dell'UE evitando deliberatamente l'attuazione di una politica comune dell'Unione sull'asilo.

Il TCUE aveva già emesso una sentenza contro la politica dei rifugiati dell'Ungheria nel 2020, comprese le procedure utilizzate nei campi di transito, che sono stati chiusi alla frontiera ungherese con la Serbia. La corte ha quindi annullato una legge ungherese che richiedeva ai richiedenti asilo di sottoporsi a una procedura preliminare presso le ambasciate ungheresi prima di poter eventualmente entrare nel paese per richiedere l'asilo. Questa pratica continua ancora oggi in Ungheria.

I rifugiati hanno affrontato notevoli difficoltà nel tentativo di entrare in Ungheria attraverso la rotta balcanica nel 2015, poiché l'Ungheria ha costruito barriere per scoraggiarne l'ingresso. Nonostante la multa del TCUE a causa della politica dell'Ungheria sull

