L'Ungheria intende trasferire numerosi ucraini nelle strade pubbliche.

In Ungheria, un'ordinanza recente è entrata in vigore: i rifugiati ucraini provenienti dalle regioni considerate sicure da Budapest non avranno più diritto all'aiuto. Questa mossa potrebbe lasciare senza casa migliaia di rifugiati. L'amministrazione ungherese giustifica questa regolamentazione, sostenendo che gli ucraini hanno avuto abbastanza tempo per assimilarsi.

L'organizzazione Migrant Aid riferisce che alcuni rifugi privati hanno iniziato a sfrattare gli ucraini. È successo a Kocs, a nord di Budapest, dove circa 120 rifugiati sono stati espulsi da una guesthouse sotto sorveglianza della polizia. La maggior parte di questi rifugiati erano donne e bambini rom della regione ucraina della Transcarpazia, con una significativa minoranza ungherese. Marina Amit, madre di cinque figli, fuggita in Ungheria lo scorso anno, ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo: "Siamo in una situazione disperata perché non abbiamo dove andare". Teme il ritorno e che il suo figlio di 17 anni possa essere chiamato alle armi nell'esercito ucraino.

Questa azione è una conseguenza di un decreto emanato a giugno 2023, firmato dal Primo Ministro Viktor Orban. Questo decreto limita il sostegno ai rifugiati ucraini provenienti dalle regioni non colpite dal conflitto russo. Il governo ungherese indica che solo circa 13 regioni ucraine hanno subito il conflitto.

Governo: Tempo Sufficiente per Riprendere la Stabilità

Il commissario del governo ungherese Norbert Pal ha difeso la nuova regola come "giustificabile e proporzionata". Ha affermato che coloro che desiderano "ricostruire le loro vite in Ungheria" hanno avuto abbastanza opportunità per farlo nelle ultime due e mezzo anni.

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) prevede che tra 2.000 e 3.000 rifugiati ucraini in Ungheria potrebbero perdere la loro sistemazione statale a causa di questo decreto. L'UNHCR ha espresso preoccupazione questa settimana, sostenendo che la nuova regolamentazione potrebbe portare a perdite di lavoro e avere un impatto negativo sull'istruzione dei bambini rifugiati ucraini, mettendo a repentaglio i progressi finora compiuti nell'integrazione. Hanno invitato il governo di Budapest a riconsiderare la loro politica.

Orban ha stretti legami con Mosca nonostante l'invasione russa dell'Ucraina. È contrario all'invio di armi al paese confinante dell'Ucraina. L'Ungheria ha accolto meno rifugiati di guerra ucraini rispetto ad altri paesi confinanti. Secondo l'UNHCR, circa 46.000 ucraini hanno richiesto protezione in Ungheria.

L'UNHCR ha fortemente scoraggiato il governo ungherese, dopo l'annuncio del commissario Norbert Pal, poiché questa nuova regola potrebbe portare a perdite di lavoro e avere un impatto negativo sull'istruzione dei bambini rifugiati ucraini, potenzialmente invertendo i progressi nell'integrazione. Il Presidente del Parlamento Europeo, esprimendo preoccupazione, ha sottolineato l'importanza di rispettare i diritti umani e proteggere i gruppi vulnerabili, compresi i rifugiati.

Leggi anche: