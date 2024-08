L'umore generale del pubblico è peggiorato significativamente in agosto.

Sembra che l'eccessiva gioia suscitata dalla partecipazione della Germania al Campionato Europeo di Calcio si sia ormai affievolita, come confermato dall'esperto di consumi NIM Rolf Bürkl. Nonché un lieve aumento dell'atteggiamento di risparmio, di 2,7 punti, ha contribuito all'ansia generale dei consumatori.

I licenziamenti in aumento, le aziende in bancarotta e i tagli del personale previsti hanno scatenato l'ansia tra i lavoratori, secondo i risultati dell'indagine. Pertanto, l'attesa per una ripresa economica a lungo termine stabile deve essere "posticipata", ha dichiarato Bürkl.

L'indagine ha rivelato che le famiglie tedesche erano meno ottimiste riguardo alla loro situazione finanziaria nei prossimi dodici mesi rispetto al mese precedente. L'indice delle aspettative di reddito è diminuito di 16,2 punti, a un modesto 3,5 punti. L'ultima volta che si è registrato un calo così significativo in un solo mese è stato due anni fa, secondo NIM e GfK.

Questo pessimismo si è riflesso anche nella tendenza dei consumi. "Tuttavia, il danno non è grave, solo 2,5 punti", hanno spiegato gli esperti. L'indicatore è rimasto a un valore negativo del -10,6%. Tuttavia, c'è ancora un aumento di oltre 6 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Le aspettative economiche hanno mostrato una tendenza volatile ad agosto, dopo un aumento significativo di 7,3 punti a luglio, per poi diminuire di 7,8 punti, ora a 2,0 punti.

GfK e NIM intervistano circa 2.000 consumatori al mese per i loro sondaggi. Per lo studio attuale, gli intervistati sono stati intervistati tra il 1° e il 12 agosto. Il clima dei consumi comprende tutte le spese dei consumatori, comprese le spese per il dettaglio, i servizi, i viaggi, l'affitto e i servizi sanitari.

