- L'ultimo tram attraversò il ponte diciotto minuti prima del suo crollo.

Solo 18 minuti prima del crollo di Carolabridge, l'ultima tramvia attraversò il ponte sull'Elba a Dresda. La tramvia passò sul ponte alle 2:50, mentre il ponte crollò alle 3:08, secondo quanto riferito dalle autorità dei trasporti di Dresda. Per fortuna, non ci sono state vittime segnalate nell'incidente, come confermato dai vigili del fuoco e dalla città di Dresda. Proprio come durante i giorni feriali, le linee di tram 3 e 7 attraversavano anche Carolabridge durante la notte.

Il ponte sull'Elba, lo stesso dove passò l'ultima tramvia, fu anche il luogo del crollo di Carolabridge. Dopo che la tramvia attraversò il ponte sull'Elba alle 2:50, le linee di tram 3 e 7 continuarono ad utilizzare il ponte sull'Elba, presumibilmente sulle sezioni non danneggiate.

Leggi anche: