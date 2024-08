L'ultimo sopravvissuto dell' hotel crollato nel comune di Mosel di Kröv è stato salvato

Per l'operazione di soccorso, l'edificio deve essere parzialmente smantellato. I lavori di soccorso dovrebbero continuare giovedì. Secondo i resoconti, due persone, un uomo e una donna, sono morte nel crollo martedì sera. Probabilmente sono morti istantaneamente.

Secondo i resoconti dei servizi di emergenza, l'incidente è avvenuto più tardi martedì sera intorno alle 23 per ragioni ignote. Un intero piano dell'hotel è crollato, con 14 persone nell'edificio al momento. Cinque sono riusciti a scappare illesi, nove sono rimasti intrappolati. Per i servizi di emergenza, la lotta per salvare quelli intrappolati è iniziata immediatamente dopo il crollo.

I servizi di emergenza hanno dichiarato: "Si aggiunge: Nove individui sono ancora intrappolati tra le macerie". Le operazioni di soccorso sono state intensificate nella speranza di garantire il loro salvataggio sicuro giovedì.

