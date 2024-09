L'ultimo sommergibile cinese ha avuto un incidente di immersione.

Da alcuni mesi, la Cina sta aumentando la sua flotta navale, ma recenti eventi indicano un intoppo. Secondo i resoconti, il più recente sottomarino nucleare d'attacco della Cina ha incontrato un destino infausto in un cantiere navale.

Il sottomarino, un modello pionieristico della sua classe, è stato apparentemente affondato alcuni mesi fa in un cantiere navale, secondo un articolo pubblicato dal Wall Street Journal (WSJ). Gli ufficiali degli Stati Uniti hanno descritto l'evento come un importante intoppo per uno dei progetti chiave della difesa della Cina. Si presume che l'incidente si sia verificato a tarda maggio o all'inizio di giugno nel cantiere navale di Wuchang, vicino a Wuhan, sul fiume Yangtze. Si dice che le autorità abbiano nascosto l'incidente.

Le circostanze dell'incidente sono poco chiare, comprese le eventuali vittime o se il sottomarino fosse carico di materiale nucleare al momento dell'affondamento. Il sottomarino affondato, parte della classe Zhou, è riconoscibile per la sua poppa a forma di X, progettata per migliorare l'agilità. Le immagini satellitari mostrano il sottomarino ormeggiato sul fiume Yangtze a tarda maggio, in fase di preparazione finale. Altri scatti dell'inizio di giugno mostrano gru di grandi dimensioni in uso sul sito, presumibilmente per recuperare il sottomarino sommerso dal fondale del fiume.

Un alto ufficiale degli Stati Uniti ha dichiarato al giornale: "Non sorprende che la Marina del Popolo di Liberazione cinese tenterebbe di nascondere il fatto che il suo nuovo sottomarino nucleare d'attacco di prima generazione è affondato in banchina". Inoltre, ha sollevato dubbi sulla formazione e sulla affidabilità dell'equipaggiamento, oltre a esprimere preoccupazioni sulla responsabilità interna dell'Esercito Popolare di Liberazione e sulla gestione della difesa cinese, nota per la corruzione.

Si dice che la Cina stia espandendo la sua marina, compresa la flotta dei sottomarini, con l'intenzione di esercitare pressione politica e militare su Taiwan. Secondo un rapporto del Pentagono pubblicato lo scorso anno, alla fine del 2022 la Cina aveva 48 sottomarini d'attacco a propulsione diesel e 6 sottomarini d'attacco nucleari. Si presume che la Cina stia sviluppando nuovi modelli per contrastare le capacità degli Stati Uniti in caso di conflitto per Taiwan. Principalmente progettati per affondare altri sottomarini, i sottomarini d'attacco svolgono un ruolo cruciale nella guerra sottomarina.

Il sottomarino affondato, una perdita significativa per la Cina, era un sottomarino nucleare d'attacco della classe Zhou. Nonostante gli sforzi continui della Cina per espandere la sua flotta di sottomarini, questo incidente nel cantiere navale di Wuchang viene considerato un intoppo nei progetti di difesa della Cina che coinvolgono sottomarini di questo tipo.

