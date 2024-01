L'ultimo mega-aeroporto cinese è ufficialmente aperto

Il volo inaugurale, operato dalla Sichuan Airlines, è decollato alle 11:10 di domenica, diretto a Pechino.

Chengdu, la capitale della provincia di Sichuan, è ora la terza città del Paese ad avere due aeroporti internazionali, dopo Shanghai e Pechino.

Costruita al costo di circa 70 miliardi di yuan cinesi (10,8 miliardi di dollari), la prima fase dell'enorme hub dell'aviazione ha la capacità di gestire fino a 60 milioni di passeggeri all'anno, aprendo ulteriormente la regione sud-occidentale del Paese.

Sono in funzione tre piste e due terminal, per una superficie totale di 710.000 metri quadrati. Secondo i media statali Xinhua, l'aeroporto ospiterà terminal per 1,4 milioni di metri quadrati, in grado di gestire 120 milioni di passeggeri all'anno.

Oltre che per i famosi panda, il Sichuan è famoso per la sua cucina piccante e per i suoi splendidi paesaggi, che lo rendono una delle destinazioni turistiche cinesi più popolari tra i turisti nazionali e internazionali.

Per il momento, tuttavia, il nuovo aeroporto si rivolgerà solo ai primi. La Cina rimane chiusa alla maggior parte dei viaggiatori internazionali.

"Il nuovo aeroporto di Chengdu era necessario per far fronte alla continua e rapida crescita", ha dichiarato l'analista dell'aviazione Brendan Sobie. "Il mercato interno cinese si è già ripreso completamente dalla pandemia e continuerà a crescere rapidamente. Date le dimensioni della città e la sua posizione centrale in Cina, Chengdu è ben posizionata per trarne beneficio".

Secondo gli ultimi dati dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), il traffico interno cinese è aumentato del 6,8% nell'aprile 2021, rispetto all'aprile 2019. L'aeroporto internazionale di Baiyun, nella metropoli meridionale di Guangzhou, ha superato l'Hartsfield-Jackson di Atlanta diventando l'aeroporto più trafficato del mondo nel 2020.

Prima della pandemia, il vecchio aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu era il quarto del Paese per volume di passeggeri. Nel 2020, "era in realtà il secondo più grande, poiché è stato meno colpito dalla pandemia rispetto ad altri aeroporti principali a causa della sua grande dipendenza dal mercato interno", aggiunge Sobie.

Le ambizioni aeroportuali della Cina

Il nuovo aeroporto internazionale di Chengdu Tianfu è stato progettato da un consorzio composto dal China Southwest Architectural Design and Research Institute, dal China Airport Construction Group Corporation e dallo studio di architettura francese ADP Ingenierie.

La prima fase ha richiesto cinque anni per essere completata e presenta una serie di tecnologie all'avanguardia, tra cui software di riconoscimento facciale, chioschi per il self-check-in, sistemi di sicurezza intelligenti, cancelli per l'imbarco autonomo e concierge robot AI.

Una linea della metropolitana collega l'aeroporto al centro città. Con velocità fino a 140 chilometri all'ora, il viaggio in treno dura dai 37 ai 44 minuti. Il completamento della linea metropolitana che collega la nuova struttura all'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu è previsto per il 2023.

L'aeroporto internazionale di Chengdu Tianfu è solo uno dei tanti aeroporti che la Cina intende aprire nei prossimi anni.

Secondo il Transportation Network Planning Outline pubblicato dal governo all'inizio del 2021, il Paese punta ad avere 400 aeroporti in uso entro il 2035, un enorme balzo in avanti rispetto ai 241 attuali.

La struttura più importante inaugurata in Cina negli ultimi anni è l'imponente aeroporto internazionale Daxing di Pechino, entrato in funzione nel 2019. Progettato dal defunto architetto Zaha Hadid e dai suoi partner cinesi, vanta un terminal grande come 97 campi da calcio.

Prima della sua apertura, la città aveva un disperato bisogno di un secondo gateway globale. Il Beijing Capital International Airport (PEK) era il secondo hub aereo più trafficato al mondo e stava raggiungendo la massima capacità, rendendo quasi impossibile per le compagnie aeree aggiungere voli in orari desiderabili.

Maggie Hiufu Wong e Shawn Deng della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com