L'ultimo match di Rafael Nadal si trasforma in una sfida significativa

Tennis ace Rafael Nadal non parteciperà alla Laver Cup di Berlino durante il suo tour di addio. "È un vero peccato che non possa partecipare alla Laver Cup la prossima settimana," ha dichiarato il 38enne tramite il canale X dell'evento. Inizialmente, avrebbe dovuto unirsi alla squadra europea. Un degno successore per il leggendario giocatore è atteso a breve.

La competizione, che vedrà sfidarsi la squadra europea contro quella del mondo, si svolgerà dal 20 al 22 settembre all'Uber Arena di Berlino. Nadal era atteso per collaborare con il leggendario coach svedese della squadra europea, Björn Borg, insieme a Carlos Alcaraz e al campione olimpico tedesco Alexander Zverev. La squadra del mondo, invece, sarà guidata dal finalista dell'Us Open Taylor Fritz (USA).

Probabile ritiro alle porte

"Questa è una competizione di squadra. Dovrei dare il massimo per sostenere la squadra europea, ma al momento ci sono altri giocatori che possono contribuire alla vittoria della squadra," ha detto Nadal. Augura alla squadra buona fortuna e li sosterrà da lontano. Il suo ritiro dall'Us Open di New York è stato recente.

Nadal sembra stia concludendo la sua carriera quest'anno. Lo scorso anno, il 22 volte campione Slam aveva annunciato il suo piano di ritirarsi nel 2024. La sua carriera è stata spesso interrotta da infortuni. Non è chiaro se la sua assenza a Berlino sia dovuta a un infortunio. Gli ultimi giorni della carriera di questo leggendario atleta sul palcoscenico mondiale si stanno rivelando piuttosto difficili. Ci potrebbe ancora essere un finale memorabile per questa incredibile carriera?

Nadal ha partecipato per l'ultima volta alle Olimpiadi di Parigi, dove è stato sconfitto nel secondo turno del singolare dall'ultimo vincitore Novak Djokovic. In doppio, lui e Alcaraz sono stati eliminati ai quarti di finale. Poi si è ritirato dall'Us Open. Nadal non ha ancora annunciato una data di ritiro precisa. Tuttavia, ha espresso l'intenzione di partecipare al "Six Kings Slam", un torneo di gala che si terrà in Arabia Saudita a ottobre.

