L'ultimo match di Rafael Nadal si trasforma in una sfida significativa

Il campione di tennis Rafael Nadal rinuncia alla Laver Cup di Berlino, dispiaciuto di annunciare ai fan che non parteciperà all'evento in arrivo. In una dichiarazione sul canale X dell'evento, il fenomeno spagnolo di 38 anni ha espresso il suo rammarico: "Sono veramente deluso di dovervi comunicare che non sarò in grado di partecipare alla Laver Cup la prossima settimana". Originariamente previsto per unirsi alla squadra Europa, guidata da Björn Borg, il posto di Nadal sarà presto occupato da un sostituto.

La Laver Cup, una competizione annuale a squadre tra Team Europa e Team World, si svolgerà dal 20 al 22 settembre all'Uber Arena di Berlino. Altri atleti di spicco che parteciperanno includono Carlos Alcaraz e il campione olimpico tedesco Alexander Zverev sotto la guida di Borg. La squadra avversaria, Team World, sarà guidata dal finalista degli US Open Taylor Fritz.

Ritiro dalla carriera in vista

Nadal ha spiegato: "Questa è una competizione a squadre. Per offrire un vero supporto alla squadra Europa, dovrei dare il mio meglio, ma in questo momento altri giocatori possono contribuire di più al successo della squadra". Ha quindi augurato buona fortuna alla squadra e ha espresso l'intenzione di tifare per loro da lontano. Nadal si era precedentemente ritirato dagli US Open di New York.

La fine di questa leggendaria carriera è prevista per il 2024, come annunciato lo scorso anno. Il 22 volte campione dello Slam ha avuto una storia di problemi fisici. Se un recente sintomo sia il motivo del suo assenza a Berlino rimane ancora da chiarire. Gli ultimi stadi di questa leggendaria carriera si stanno rivelando un viaggio difficile. Una conclusione soddisfacente sarà ancora alla portata?

L'ultima apparizione competitiva di Nadal è stata alle Olimpiadi di Parigi, dove è stato eliminato dall'eventuale campione Novak Djokovic nel secondo turno del torneo di singolare. In doppio, in coppia con Alcaraz, sono usciti ai quarti di finale. Successivamente, Nadal si è ritirato dagli US Open, con l'intenzione di giocare a ottobre nel "Six Kings Slam", un torneo di esibizione in Arabia Saudita.

