- L'ultimo luogo di riposo di un festival di heavy metal

Il 28 dicembre 2015, uno dei più grandi icone culturali del mondo del rock e una delle sue figure più eccentriche, Lemmy Kilmister (1945-2015), ci ha lasciato. Quasi un decennio dopo, la festa d'addio per il leggendario frontman dei Motörhead non accenna a finire, qualcosa che avrebbe sicuramente apprezzato il musician festaiolo e dalle abitudini dure. A mantenere vivo il party c'è un'urna contenente le sue ceneri, che è stata portata in vari posti dove Kilmister si divertiva durante la sua vita.

Ceneri Rock in Involucri di Proiettili

Durante un funerale ufficiale dei suoi resti mortali il 9 gennaio 2016, al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, solo una parte delle sue ceneri è stata sepolta. Il resto, secondo il suo volere, è stato riempito in involucri di proiettili e inviato come ricordi agli amici musicisti. Il suo lungo tempo tour manager Eddie Rocha e il cantante dei Metallica James Hetfield (61) si sono fatti tatuaggi con le ceneri del musician defunto mescolate nell'inchiostro.

Ultima Dimora: Rainbow Bar and Grill

Un'altra parte di queste ceneri è stata riempita in un'urna che è stata in un certo senso in tour da allora. Lo scorso anno, ha fatto una sosta al Wacken Open Air festival, dove una parte di essa ha trovato la sua ultima dimora. Lo scorso aprile, un'altra parte è rimasta al luogo preferito di Kilmister, "The Rainbow Bar and Grill" sulla Sunset Strip a West Hollywood.

Prossima Tappa del Tour: Bloodstock Festival

La prossima tappa di questo memorabile tour d'addio è il Bloodstock Open Air festival nel villaggio inglese di Walton-on-Trent. Come riportato da Sky News, l'urna cult sarà personalmente portata al festival heavy metal, che si svolgerà dall'8 all'11 agosto, dal chitarrista dei Motörhead Phil Campbell (63). Lì, sarà esposta insieme a cimeli, foto inedite e una replica della stanza del cantante. Come al solito, una parte delle ceneri rimarrà permanentemente sul terreno del festival.

Phil Campbell, che terrà un discorso alla manifestazione musicale venerdì, ha detto a Sky News che l'evento è un "grande occasione" per ricordare il suo amico, che è stato un "vero pioniere" della musica rock. "Le persone possono andare e condividere i loro pensieri con Lem, o fare ciò che vogliono", ha detto il musicista. "Oppure possono urlare e gridare contro di lui perché suona troppo forte. L'ho fatto abbastanza spesso".

Dopo la sepoltura obbligatoria al Forest Lawn Memorial Park, una parte significativa delle ceneri di Lemmy Kilmister è stata trasformata in involucri di proiettili e distribuita come ricordi ai suoi amici musicisti. Durante il Wacken Open Air festival del 2023, un'altra parte della sua urna è stata temporaneamente ospitata, trovando la sua ultima dimora tra i festeggiamenti.

