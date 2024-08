- L'ultimo luogo di riposo, accompagnato dai suoi compagni canini.

Secondo BFMTV, il recente decesso dell'icona del cinema francese Alain Delon (1935-2024) è destinato ad avere un funerale insolito. Si dice che il noto attore sarà sepolto durante la settimana nel suo terreno personale a Douchy, nel Loiret. Delon è noto per aver vissuto lì per quasi cinque decenni e anche i suoi numerosi cani sono stati sepolti lì.

Delon Ha Scegliuto un Funerale Intimo

Secondo i desideri di Delon, il funerale dovrebbe essere un evento personale, che si terrà in una cappella costruita sul terreno appositamente per queste occasioni. L'attore aveva espresso la preferenza per un servizio privato invece di un evento pubblico.

Tuttavia, ci sono piani per organizzare una cerimonia pubblica in un secondo momento, che permetterà ai fan di rendere omaggio. È stata imposta una restrizione dell'aria intorno alla proprietà, dove sono state lasciate offerte floreali nelle ultime giornate, come riportato da "La République du Centre".

Tra i compagni finali di Delon c'era il suo cane Loubo, che è stato incluso nel lutto familiare dai figli di Delon - Alain-Fabien (30), Anouchka (33) e Anthony (59), secondo un comunicato dell'agenzia di stampa francese AFP. "È morto serenamente nel sonno nella sua casa di Douchy, circondato dai suoi tre figli e dalla famiglia", tra gli altri, ha riferito "Paris Match". L'attore aveva 88 anni.

