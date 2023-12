L'ultimo film di Bob Saget sarà presentato in anteprima all'Austin Film Festival

Il film, che sarà presentato in anteprima questo mese all'Austin Film Festival, vede Saget protagonista di quello che si è rivelato essere il suo ultimo ruolo da protagonista in un film. L'attore e comico è morto a gennaio all'età di 65 anni.

"La scomparsa di Bob è stata uno shock per l'intera squadra di 'Daniel's Gotta Die'. Era un collaboratore completo e amava davvero questo film", ha dichiarato Jeremy LaLonde, regista del film, in un comunicato. "È con grande tristezza che non ha potuto vederlo finito. Non vedo l'ora di vedere la reazione del pubblico alla sua ultima performance all'Austin Film Festival, con il suo ultimo regalo a tutti coloro che lo hanno amato".

Matthew Dressel, sceneggiatore del film, ha detto che Saget ha portato il suo cuore al progetto.

"Bob ha amato veramente la sceneggiatura e ha assunto un ruolo paterno fin dall'inizio, desideroso di aiutare in ogni modo possibile", ha detto Dressel.

"Ha davvero portato il cuore del personaggio alla superficie del copione ed era intenzionato a fare in modo che fosse sempre perfetto. Sul set aveva sempre le pagine del copione in mano e parlava spesso con me per assicurarsi che il personaggio fosse come lo intendevo", ha aggiunto. "Se c'è una persona che meritava di vedere questo film è Bob e mi dispiacerà sempre che non possa farlo. Ci ha aiutato a creare un addio bellissimo e commovente e credo che la gente lo apprezzerà molto".

Il film è incentrato su un uomo che cerca di riallacciare i rapporti con la sua famiglia che preferirebbe ucciderlo per la sua eredità. Il film è interpretato anche da Joel David Moore, Jason Jones, Mary Lynn Rajskub, Carly Chaikin e Iggy Pop.

Il festival di quest'anno, che si svolgerà dal 27 ottobre al 3 novembre ad Austin, in Texas, comprende più di 33 film.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com